Merkel afasta hipótese de adesão da Geórgia à NATO a curto prazo

A chanceler alemã, Angela Merkel, afastou esta sexta-feira a hipótese de uma adesão rápida da Geórgia à NATO, num encontro com estudantes durante uma visita a Tbilissi.

“Não vejo uma adesão rápida à NATO para a Geórgia, é a posição da Alemanha”, disse Merkel na Universidade de Tbilissi. “As coisas acontecem gradualmente”, acrescentou.

Na Cimeira da NATO de 2008 em Bucareste, os líderes da Aliança Atlântica prometeram à Geórgia que um dia poderia tornar-se membro da organização, mas, por oposição da Alemanha e da França, recusaram dar-lhe o estatuto de candidato oficial.

No mesmo ano, a Geórgia travou uma guerra com a Rússia que terminou com o reconhecimento por Moscovo de duas regiões separatistas georgianas, a Ossétia do Sul e a Abkházia.

A Rússia mantém uma forte presença militar nas duas regiões, o que a Geórgia considera uma ocupação.

“É uma ocupação de 20% do território georgiano e uma grande injustiça”, disse Merkel, que durante esta visita à Geórgia visitou, num gesto simbólico, a fronteira administrativa com a Ossétia do Sul.

A Rússia opõe-se frontalmente a uma adesão da Geórgia à NATO.