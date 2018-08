John McCain decidiu parar os tratamentos para o cancro

John McCain, senador republicano do Arizona com 81 anos, decidiu que não irá continuar a submeter-se aos tratamentos de que tem sido alvo para o tumor no cérebro que o afeta. No início do ano, McCain, que se tem revelado uma das vozes mais críticas contra o Presidente Donald Trump, afastou-se do seu cargo por causa da doença, mas nunca deixou de comentar a atualidade.

A última crítica dura veio depois do encontro entre Donald Trump e o Presidente russo, Vladimir Putin: “Uma das mais tristes prestações de sempre por parte de um Presidente norte-americano”, escreveu o senador na altura.

Esta sexta-feira, a sua família emitiu um comunicado em que agradece o apoio e informa que McCain não irá continuar a tratar-se para o glioblastoma agressivo com o qual foi diagnosticado o ano passado. “John ultrapassou todos os prazos previstos para a sua sobrevivência, mas a progressão da doença e o avanço inexorável da idade determinaram o veredito. Com a força que sempre demonstrou, ele decidiu parar todos os tratamentos”, lê-se no comunicado enviado pela família McCain aos meios de comunicação.

Os McCain agradecem, em primeiro lugar, aos médicos e a toda a equipa que tem acompanhado o senador no último ano, e, logo depois, aos amigos e “aos milhares de pessoas que o lembram quando rezam”.

Há poucos deputados que tenham servido tanto tempo no Senado ou que tenham prestado serviço em tantos comités ou cargos oficiais como McCain. Durante a Guerra do Vietname esteve preso durante cinco anos, tendo sendo submetido a tortura que o deixou com algumas incapacidades físicas para o resto da vida.