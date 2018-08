Ex-diplomata preso no Egito por pedir referendo ao Governo de El-Sisi

Maasoum Marzouk, antigo diplomata egípcio e veterano das Forças Armadas, foi preso esta sexta-feira, no Cairo, por pedir um referendo sobre o Governo do Presidente Abdel Fattah el-Sisi.

"As forças de segurança levaram o meu pai da nossa casa sem explicação e sem uma causa justa, apenas porque ele está a exercer o seu direito constitucional de pedir um referendo”, disse à CNN a filha do ex-diplomata, Maisara Marzouk. “Quinze polícias vestidos à civil invadiram a casa, levaram os seus bens pessoais, prenderam-no, revistaram a casa e nunca nos mostraram qualquer documento legal que justificasse o que estavam a fazer”, acrescentou.

Marzouk, que foi preso com outras sete pessoas críticas do Governo de El-Sisi, defende ainda a libertação de todos os presos políticos, a formação de um conselho de transição governativa e um “período de nojo” de 10 anos para todos aqueles que tenham servido este Governo, ou seja, a impossibilidade de concorrer a cargos públicos para todos aqueles que se tenham sentado no parlamento na última década.

Num país onde a perseguição a organizações não-governamentais, artistas, jornalistas, homossexuais e ativistas é prática comum, as declarações de Marzouk, sem surpresa, foram mal recebidas pelas cúpulas do poder. A 5 de agosto, o ex-diplomata no Uganda, Estónia e Finlândia disse que se as suas exigências não fossem aceites ele organizaria na Praça Tahrir, no Cairo, uma “conferência popular” para “estudar os próximos passos” da sua ação. O protesto estava marcado para o próximo dia 31, mas com Marzouk preso é provável que não venha a realizar-se.

Michael Page, vice-diretor da ONG Human Right Watch para o Médio Oriente e Norte de África, disse à CNN que a prisão de Marzouk é “o último episódio de uma onda de repressão contra todos os que se atrevem a criticar o Presidente El-Sisi”. Acesso a um advogado, julgamentos justos e procedimentos penais que observem todos passos legais são “negados com frequência”, disse ainda Page.

Antigo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros sob Hosni Mubarak, o Presidente deposto pelos protestos da Primavera Árabe, Marzouk esteve recentemente envolvido na criação de um novo partido, o Partido Democrático do Povo e serviu como principal conselheiro da campanha de Hamdeen Sabbahi, um candidato de esquerda que concorreu contra El-Sisi nas eleições de 2014. Em abril deste ano, o Presidente reforçou o seu poder com uma eleição que lhe garantiu 97% do apoio popular mas que foi criticada por falta de oposição real, já que seis candidatos foram impedidos de concorrer.