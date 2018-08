Egito. Operadora turística britânica retira todos os clientes de hotel em Hurghada depois de duas mortes

Na sequência de duas mortes de turistas britânicos num hotel em Hurghada, no leste do Egito, a operadora turística Thomas Cook (TC) decidiu retirar de lá todos os clientes, avança a Associated Press.

John e Susan Cooper, de 69 e 63 anos, ambos de Burnley, Lancashire, morreram durante as férias no Egito. O homem terá sofrido um ataque cardíaco, conta a BBC. Não se sabe as razões da morte da mulher. Esta operadora turística, uma das maiores do mundo, tem recebido outras queixas de clientes com problemas de saúde.

A Thomas Cook vai retirar os 301 turistas que estão no Steigenberger Aqua Magic, dando-lhes a opção de mudar de hotel ou regressar a casa. “A segurança é sempre a nossa prioridade, por isso, como medida de precaução, decidimos retirar todos os nossos clientes deste hotel”, informou a TC num comunicado.

O hotel foi avaliado e auditado pela empresa em julho, recebendo uma avaliação de 96%. A Thomas Cook informa ainda que está a trabalhar com o hotel e que está a colaborar com as autoridades locais nas investigações às mortes.