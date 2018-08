Concedida imunidade a diretor financeiro da Organização Trump

Allen Weisselberg, diretor financeiro da Organização Trump, irá ter imunidade por estar a colaborar com a investigação ao ex-advogado do Presidente norte-americano, avançou esta sexta-feira o “Wall Street Journal”.

O diretor financeiro foi chamado no início deste ano a prestar declarações às autoridades no âmbito da investigação a Michael Cohen, que esta semana se declarou culpado, perante um tribunal de Nova Iorque, de fraude bancária, fraude fiscal e violação da lei de campanha eleitoral, tendo ainda garantido que Trump lhe pediu para pagar à atriz pornográfica Stormy Daniels e à antiga modelo da Playboy Karen McDougal em troca do silêncio destas sobre casos extra-maritais que o atual Presidente terá mantido com as duas mulheres.

Sem referir diretamente o nome de Weisselberg, os procuradores federais acusaram-no num documento de ter dado instruções a um funcionário da Organização Trump para reembolsar Cohen pelo dinheiro que este pagou a uma das alegadas amantes de Trump. Allen Weisselberg é o mais recente a ter imunidade, depois de Cohen ter feito um acordo com os procuradores federais do estado de Nova Iorque e ter sido também garantida imunidade a David Pecker, dono da revista "National Enquirer", associada aos pagamentos feitos a Stormy Daniels e Karen McDougal.

O nome de Allen Weisselberg terá sido mencionado num áudio gravado secretamente por Michael Cohen em 2016 em que são discutidos os detalhes dos pagamentos a fazer às supostas amantes de Trump. Sobre o acordo feito entre Weisselberg e os investigadores nenhum detalhe foi avançado. A Organização Trump ainda não reagiu à notícia.

A ligação de Allen Weisselberg a Donald Trump já tem décadas. Além de diretor financeiro da organização do Presidente americano, Weisselberg foi tesoureiro na Fundação Donald Trump e geriu o fundo privado de Trump juntamente com os filhos mais velhos do presidente, Eric Trump e Donald Trump Jr.