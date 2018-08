África do Sul. Trump aproxima-se de supremacistas brancos em tweet “falso” sobre expropriações e matanças

“Pedi ao Secretário de Estado Mike Pompeo que estude de perto o confisco e as expropriações de terras e quintas e a matança de agricultores em larga escala na África do Sul”. Este tweet do Presidente dos EUA data de quarta-feira e surge na sequência de uma reportagem da Fox News, uma vez que, no final, Donald Trump cita a estação: “O Governo da África do Sul está agora a confiscar terras de agricultores brancos.”

Poderia ser só mais um tweet noturno de Trump, não fosse dar-se o caso de estar a provocar reações antagonicamente viscerais. De um lado, diversas organizações classificam a mensagem como racista e irresponsável. Do outro, supremacistas brancos rejubilam, dizendo tratar-se de um reconhecimento corajoso e há muito devido do que apelidam de grave injustiça.

Ao escrever o tweet, Trump alinhou pela narrativa dos supremacistas, que defendem que está em curso um genocídio branco na África do Sul e em todo o mundo. Segundo o jornal “The New York Times” (NYT), o tweet presidencial parece o culminar de um longo esforço de lobbying de um grupo sul-africano de direita que falsamente afirma que agricultores brancos estão a ser sistematicamente forçados a sair das duas terras e a ser mortos em larga escala. Este ano, os líderes desse grupo viajaram para Washington para apresentarem a sua tese.

De acordo com dados do Governo da África do Sul, os cidadãos brancos, que representam cerca de 8% da população, possuem aproximadamente 70% dos solos aráveis privados. Este mês, o Presidente Cyril Ramaphosa anunciou que o partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês) iria avançar com uma proposta para mudar a Constituição, de forma a permitir a expropriação de algumas propriedades sem medidas compensatórias.

Tweet “lamentável” e “baseado em informações falsas”

O Executivo defende que a mudança é necessária para lidar com injustiças de longa data. Contudo, apenas a terra que não está a ser usada seria sujeita a confisco, acrescentou, sugerindo que as terras que estão a ser ativamente cultivadas estariam salvaguardadas. Os opositores da medida, que incluem grupos de extrema-direita, afirmam que as expropriações forçadas já estão a acontecer e que agricultores brancos estão a ser mortos a um ritmo alarmante.

A ministra sul-africana das Relações Internacionais, Lindiwe Sisulu, nega as alegações e classificou o tweet de Trump como “lamentável” e “baseado em informações falsas”. O Governo de Pretória já fez saber que iria pedir esclarecimentos à embaixada dos EUA no país.