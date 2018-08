Trump diz que a sua destituição deixaria “muita gente na pobreza”

O canal norte-americano de notícias Fox News vai transmitir, esta quinta-feira à noite, uma entrevista com Donald Trump, dois dias depois da “terça-feira negra” da sua presidência. No início da semana, dois dos seus aliados mais próximos, Paul Manafort e Michael Cohen, enfrentaram os tribunais - e perderam. Cohen, ex-advogado de Trump, implicou o Presidente num crime federal de uso danoso de fundos de campanha e a ideia de uma destituição - o impeachment - voltou a ser avançada por alguns democratas.

Apesar de ainda não ser conhecido o conteúdo todo da entrevista, algumas das frases que o Presidente dos Estados Unidos disse a Ainsley Earhardt já estão a fazer manchete em vários jornais internacionais. Trump tentou defender-se dizendo que a sua destituição “causaria o caos nos mercados” e que não entende “como se pode destituir alguém que tem feito um trabalho tão bom”.

Apesar do acompanhamento noticioso “muito crítico” da sua presidência, Trump considera que tem feito um bom trabalho, principalmente na área da economia. “Se eu fosse destituído os mercados viriam por aí abaixo e toda a gente ficaria muito pobre”, disse Trump, acrescentando que “se a Hillary [Clinton] e os Democratas tivessem conseguido entrar, o crescimento seria negativo”.

"Dou a mim mesmo a nota de 'A+'. Ainda nem passaram dois anos e tivemos os maiores cortes de impostos da história. Há dois novos e incríveis juízes no Supremo. Tenho a certeza [Brett] Kavanaugh vai ser aprovado e [Neil] Gorsuch tem sido uma estrela", disse Trump.

Ainda não existe um pedido generalizado por um processo de impeachment, nem por parte dos Democratas, mas alguns membros do partido têm deixado a porta aberta, nos seus comentários, a essa possibilidade. Para isso é preciso que os democratas consigam recuperar a Câmara dos Representantes, já que só com maioria de deputados se pode dar início a um processo de destituição. As eleições intercalares estão marcadas para 6 de novembro próximo e os democratas têm uma vantagem de 6.6 pontos, nas últimas sondagens, sobre os republicanos.