Restaurante escondia túnel para tráfico de droga que ligava o Arizona ao México

Tratava-se de uma apreensão significativa de droga mas, ainda assim, ninguém esperava que tivesse aquele desfecho. Ao identificar o homem de San Luis, no Arizona, que tinha na sua posse embalagens de várias drogas, incluindo metanfetaminas, cocaína, heroína e fentanil, as autoridades locais descobriram um túnel de cerca de 2,5 quilómetros que havia sido escavado debaixo de um antigo restaurante e que se estendia desde aquela cidade até ao México.

A grande descoberta foi feita a 13 de agosto, quando a polícia da cidade fronteiriça de San Luis viu o dono daquele antigo restaurante a colocar várias sacos de plástico num veículo. Pediram-lhe a identificação e revistaram-no, tendo-se apercebido nesse momento das embalagens de droga em quantidades assinaláveis escondidas nos sacos.

Foram apreendidos 239 pacotes de diferentes drogas, incluindo mais de 100 kg de metanfetaminas, seis kg de cocaína, cerca de 20 kg de heroína, entre heroína castanha (forma química de base, de maior disponibilidade) e branca, em forma de sal, e perto de três kg de fentanil, analgésico 30 a 50 vezes mais forte do que a heroína e que deveria ser apenas usado por doentes com cancro mas entretanto saiu do circuito hospitalar e já foi responsável por milhares de overdoses nos EUA. O valor da droga apreendida em San Luis chega a um milhão de dólares (cerca de 900 mil euros), segundo a polícia.

Durante as buscas, a polícia apercebeu-se de um túnel que havia sido escavado por baixo do antigo restaurante de fast-food, pelo qual o suspeito identificado pelo nome de Jesus Ivan Lopez Garcia pagou milhares de dólares em abril deste ano. Investigadores citados pela “CNN” explicaram que o túnel, com uma profundidade de cerca de sete metros, dista cerca de 2,5 quilómetros de uma residência no município mexicano de San Luis Río Colorado e atravessa a vedação montada na fronteira entre os dois países. A saída seria feita através de um alçapão debaixo de uma cama naquela casa. Ivan Lopez Garcia está a ser acusado de tráfico de droga.

Documentos do tribunal a que a CNN teve acesso referem que o túnel “foi muito bem construído” e terá sido necessário muito tempo e muito dinheiro para cavá-lo. “Um plano como este terá contado com a colaboração de várias pessoas em ambos os lados da fronteira, que se dispuseram a participar numa arriscada conspiração transnacional.”

Não é a primeira vez que é descoberto um túnel construído na fronteira entre os dois países, cavado por organizações de tráfico humano e de droga. Em 2016, um túnel para tráfico de droga de cerca de 500 metros de extensão foi descoberto na fronteira entre a Califórnia e o México. Tinha entrada em Tijuana e saída em San Diego.