Quando um lenço não é só um lenço

Uma mulher escolhe usar um véu que lhe cobre a totalidade dos cabelos e, por vezes, opta por uma outra versão do mesmo traje que lhe cobre todo o rosto deixando apenas uma pequena fissura à frente do olhar. A mesma mulher decide, 13 anos mais tarde, que vai deixar de usar o niqab e regressar à vida de atriz - uma vida que até aqui ela mesma considerava “um pecado”. Esta foi a escolha individual que Hala Shiha, atriz egípcia de 39 anos, fez no início deste mês, mas nessa decisão está contida uma parte da história recente dos direitos das mulheres no Egito. “A revelação de Shiha sem véu foi como ir mexer no ninho de abelhas que é a herança cultural do Egito mas esta é uma escolha dela, que ela deve poder fazer sem consequências”, diz ao Expresso a jornalista egípcia Shahira Amin, que acompanha de perto os assuntos relacionados com a progressiva emancipação feminina nos países muçulmanos e já foi perseguida por isso.

É esse conflito cultural que vemos quando olhamos para as fotografias do antes e depois que a internet ainda guarda, quando lemos os comentários polarizados das pessoas que seguiam a carreira de Shiha. A sua conta no Instagram outrora pejada de frases religiosas, de devoção ao Corão e aos seus mandamentos no seu estado mais puro, está agora cheia de fotos de Shiha sem nada que lhe tape o rosto. Não se conhecem as razões para a decisão que Shiha tomou em 2005 e também não se conhecem as que agora a fizeram abandonar o véu. Numa única entrevista, concedida à agência Associated Press, citou “razões pessoais” para ambas as decisões e disse que “apenas Deus” a pode julgar por qualquer pecado, direito que não concede nem a políticos nem a líderes religiosos a quem, de resto, nega ter estado algum dia associada.

Consciente da tempestade mediática que gerou, Shiha disse que nunca quis ofender ninguém com a sua mais recente decisão: “Só porque deixei de usar hijab não quer dizer, de todo, que esteja contra quem usa”, disse a atriz.

Hala Shiha abandonou há mais de dez anos a sua carreira no cinema, precisamente para se dedicar à religião. Passou a usar o tradicional véu muçulmano tal como roupas bastante largas, mangas compridas e saias até aos pés. Neste processo, Shiha chegou mesmo a cobrir o seu rosto totalmente com o chamado “niqab”, um véu que só deixa descobertos os olhos da mulher.

Foto AMRO MARAGHI/AFP/Getty Images

Em 2005, Shiha decidiu afastar-se das luzes da fama precisamente para “deixar de viver em pecado”. Na altura tinha apenas 26 anos mas já tinha participado em filmes bastantes populares no Egito, quase todos com Shiha em papéis de jovem segura de si à procura do amor perfeito.

Os sectores mais conservadores da sociedade egípcia saudaram-na pela decisão, tal como já tinham feito com outras figuras públicas que trocaram a ribalta pela mesquita. No fim dos anos 90 e início dos anos 2000, a onda de conservadorismo que afetou o Egito, e contra a qual foram feitas as “primaveras árabes”, levou muitas figuras públicas a defenderem uma existência quase ermita, principalmente para as mulheres. Depois do golpe de Estado que instaurou o regime de Abdel Fattah el-Sisi em 2013, as coisas pioraram por um lado mas “a revolução veio dar uma voz às mulheres que era impensável antes dela”, diz Shahira Amin.

“Apesar dos limites cada vez maiores que o governo impõe à ação de organizações não-governamentais, algumas delas focadas nos problemas das mulheres, hoje a voz das mulheres tem uma maior influência e por isso elas são presas ou as suas organizações levam com multas altíssimas com a desculpa de terem fugido aos impostos, por exemplo. Era totalmente impensável, antes da revolução, falar de coisas como assédio sexual”, completa.

Reações extremadas

As reações foram tantas, tão rápidas e tão extremas que a conta que Hala Shiha abriu no Twitter foi fechada pouco depois pela própria. Enquanto alguns fãs diziam ter esperança de que mais mulheres seguissem o exemplo de Shiha, outros comentários não se revelaram tão simpáticos. “A quem é que interessa uma maçã sem casca à exceção de a um bando de moscas?”, perguntava um outro utilizador.

O líder salafista Mohamed el-Sawy disse, num programa de notícias no canal Akhbar el-Ghad, que já tinha falado ao telefone com o marido de Shiha, Youssef, canadiano convertido ao Islão, e que ele tinha “chorado muito” quando soube que a sua mulher já não usava o véu. Segundo el-Sawy, Youssef pediu-lhe que solicitasse a Shiha que “regresse ao caminho justo” e “procure ajuda para aceder ao perdão divino”. Khadija Khairat el-Shatter, neta de um membro da Irmandade Muçulmana, disse que “os rumores de que [Shiha] tinha deixado de usar o véu foi como se me trespassassem a pele com uma faca”.

Já Osama Gaweesh, um apresentador de um canal árabe com sede em Londres, disse também no Twitter que a remoção do véu é uma “escolha pessoal” mas que não concorda com aqueles que dizem que Shiha “se libertou do abismo das trevas” com este ato, pois esses argumentos são “puramente racistas e discriminam todas as mulheres que escolhem cobrir-se”.

foto AMRO MARAGHI/AFP/Getty Images

Tarek el-Shennawy, realizador egípcio, juntou a sua voz à daqueles que criticam o conservadorismo da sociedade. “Perder Hala para o campo liberal é um duro golpe para os fundamentalistas”, disse ao jornal Al-Monitor. “Quando uma mulher tão atraente decide usar a hijab influencia outras meninas”, acrescentou. El-Shennawy conhece outras estrelas de cinema que decidiram abandonar a carreira para se poderem entregar a uma existência mais próxima do ideal religioso do Islão mas deixou um aviso a Shiha: “A Hala vai precisar de muita prática e de reabilitação porque o niqab não é apenas um véu sobre o rosto, é uma cortina sobre a mente também”.

Mas apesar deste regresso a algum conservadorismo, Shahira Amin, que vive no Cairo e trabalha por todo o país, diz que há menos mulheres a usar o véu islâmico do que no início dos anos 2000. “É uma luta que os conservadores estão a perder a olhos vistos. Muitas mulheres estão a escolher retirar o véu por desilusão política com a Irmandade Muçulmana ou porque muitos imãs já não consideram o seu uso obrigatório ou prova de devoção religiosa, que se afere por comportamentos de bondade e comprensão e não por vestuário”, diz a jornalista.

Umas mais iguais que outras

Mas nem todas as mulheres egípcias podem ser uma Hala. Fatemah Khafagy, diretora da Aliança Árabe pelos Direitos das Mulheres, concorda que o espaço para as vozes religiosas mais radicais, que muitas vezes apareciam na televisão ou iam falar às universidades, foi sendo reduzido por este governo, mas ressalva que Shiha tem um passado que lhe permite tomar as decisões que deseja. “A família de Hala é extremamente liberal, os seus pais já eram ligados às artes, mas isto não quer dizer que as mulheres de classes mais baixas tenham deixado de se cobrir. Muitas precisam de o fazer para serem aceites nos seus bairros, para conseguirem um casamento, para terem trabalho nos serviços públicos”, diz ao Expresso.

Shahira Amin conta que as suas filhas nunca usaram véu e que as amigas das suas filhas também o estão a retirar. A jornalista, que agora trabalha apenas para meios de comunicação internacionais por se recusar a escrever o que o regime autoriza, cresceu numa família fortemente religiosa e vê nestas críticas uma preocupação óbvia: “Eu sei bem o que preocupa as pessoas: preocupam-se com o facto de que as suas filhas vejam Hala como exemplo, que lhe invejem a liberdade e a vaidade e retirem também os seus véus”.

Continua a ser difícil ser-se um voz combativa no Egito pós-revolução. Em dezembro de 2017, uma cantora de 21 anos foi presa por “usar roupa sugestiva” e “prejudicar a moralidade pública”. Em novembro do mesmo ano, uma apresentadora de um programa de televisão de discussão de assuntos familiares foi condenada a três anos na prisão por falar da maternidade fora do casamento. Um ano antes, Azza Soliman, fundadora de um grupo de ajuda legal para mulheres que sofrem de violência, foi também presa sem que qualquer explicação lhe tenha sido dada para tal, escreveu na altura a Amnistia Internacional. Desde que al-Sisi chegou ao poder, mais de 230 pessoas foram julgadas por “deboche”, de acordo com um relatório de 2017 da Iniciativa Egípcia para os Direitos Pessoais. Os detalhes descritos por pessoas transgénero e homossexuais são bastante assustadores - tortura, inclusivamente choques nos órgãos genitais, não são a exceção.