Presumível jiadista foi libertado em França devido a erro judicial, novamente preso... e novamente libertado

Um alegado jiadista, que estava em prisão preventiva a aguardar julgamento marcado para novembro, foi libertado em abril, na sequência de um erro de um juiz de instrução. A informação foi confirmada esta quarta-feira pela ministra da Justiça à agência France-Presse, confirmando uma notícia do jornal “Le Canard Enchaîné”.

Oualid B. deverá ser julgado em Paris, juntamente com Reda Bekhaled e os seus irmãos, suspeitos de estarem envolvidos no planeamento de um atentado em 2014 na área metropolitana de Lyon e numa cadeia de transporte de combatentes na Síria.

De acordo com o semanário satírico, Oualid B., preso desde agosto de 2016, foi libertado a 3 de abril deste ano quando um juiz se esqueceu de renovar a sua prisão preventiva. Desde então, tem estado em liberdade mas, segundo o Ministério da Justiça, sob “controlo judicial muito rigoroso”.

Libertação do alegado jiadista foi uma “grave disfunção”

A libertação do presumível terrorista constitui uma “grave disfunção”, disse o porta-voz do Governo, Benjamin Griveaux. Uma fonte próxima revelou ainda que o caso teve “um impacto interno muito significativo”. Entretanto, uma investigação pedida pela ministra da Justiça, Nicole Belloubet, “está em curso” para se “compreender como um ato com consequências potencialmente graves, considerando o perfil complexo da pessoa em causa, pôde acontecer”, revela a chancelaria.

O juiz de instrução foi convocado pelos seus superiores, que lhe pediram, em vão, que abandonasse as suas funções, escreve o semanário “Le Canard Enchaîné”. Segundo fonte próxima, o magistrado ainda não foi punido. Questionada, a presidência do tribunal de Paris não quis comentar o caso.

Oualid B. foi novamente preso... e novamente libertado

Em maio, Oualid B. foi novamente preso por suspeita de ter saído do perímetro que lhe tinha sido designado pelas autoridades. De acordo com o jornal, o alegado terrorista conduzia sem carta e o seu telemóvel continha imagens de jiadistas armados e um filme de propaganda do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh).

Julgado por estes factos, Oualid B. saiu livre do tribunal. O Ministério Público, que pedia dez meses de detenção, recorreu da sentença, pelo que o suspeito será novamente julgado a 13 de setembro em Paris.