Paul Manafort podia ter sido condenado por 18 crimes mas um único membro do júri impediu a sentença completa

Houve apenas uma pessoa, entre os 12 jurados que condenaram Paul Manafort a oito crimes de fraude, a impedir que o ex-diretor de campanha de Trump fosse condenado pelos outros 10 de que também estava acusado.

Um dos membros do júri, Paula Duncan, convicta apoiante de Donald Trump, confirmou à Fox News que apenas um membro do conjunto de jurados reunidos para este julgamento se recusou a considerar Manafort culpado de tudo aquilo de que era acusado. Mas essa pessoa não foi ela porque Duncan considerou as provas contra Manafort “avassaladoras”.

Paula Duncan descreveu-se não só como republicana mas como fã de Trump, daquelas fãs que guardam no carro as t-shirts e os cartazes de campanha, como admitiu fazer. Considera a investigação de Robert Mueller ao alegado conluio entre a equipa de Trump e os russos como “uma caça às bruxas”, tal como o Presidente, mas mesmo assim votou contra Manafort. Não se sabe quem foi a pessoa a salvar o ex-diretor de campanha do atual presidente porque o juiz manteve os nomes dos jurados em segredo devido às ameaças que recebeu durante o julgamento.

No entender desta jurada, os norte-americanos têm o dever de saber o que aconteceu. “A América tem que saber que a maioria entendeu que as provas eram incontornáveis. Eu não queria que Paul Manafort fosse culpado mas ele é. Ninguém está acima da lei”, disse Duncan.

Confirmando apenas que a pessoa que se recusou a culpar Manafort para lá de todas as dúvidas é uma mulher, Duncan disse que o julgamento foi “muito emocional” havendo até “lágrimas” e que toda a gente a tentou convencer da culpabilidade de Manafort. Mesmo assim, “ela não aceitou as provas claras”. Tentamos pedir-lhe que olhasse para as pegadas que ele tinha deixado nos documentos financeiros, colocámos essas provas à sua frente uma e outra vez, mas ela continuou a dizer que havia razão para dúvidas”, explicou.