Paris. Abatido homem que matou mãe e irmã e feriu gravemente outra pessoa

O homem que matou com uma faca duas pessoas e deixou outra ferida com gravidade em Trappes, perto de Paris, foi abatido pela polícia francesa, avança a Reuters. As vítimas são a mãe e a irmã do atacante. O ferido grave não é familiar.

Embora o autodenominado Estado Islâmico (Daesh) tenha reinvidicado o ataque, o Governo francês não está a tratar este caso como terrorismo, anunciou o ministro do Interior. Gerard Collomb informou ainda que o homem tinha "problemas psiquiátricos sérios".

Segundo o "El Mundo", o atacante estava referenciado pela polícia e há alguns anos foi condenado por "apologia do terrorismo". O canal francês BFM TV adianta que o homem, que terá nascido em 1982, gritou "Allahu Akbar" (facto ainda não confirmado oficialmente) e que se trata de um "velho conhecido" das autoridades.

* Artigo atualizado às 12h30