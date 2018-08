Paris. Abatido homem que matou mãe e irmã e deixou outra gravemente ferida

Embora o Estado Islâmico tenha reinvidicado o ataque, a polícia ainda não confirmou que se trata de terrorismo. Não há forças antiterrorismo no terreno

O homem que matou com uma faca duas pessoas e deixou outra ferida com gravidade em Trappes, perto de Paris, já foi abatido pela polícia francesa, avança a Reuters. As vítimas, revela uma fonte da agência de notícias e que era um cenário admissível por parte do Ministério do Interior francês, tratam-se da mãe e irmã.

Embora o Estado Islâmico tenha reinvidicado o ataque, a polícia ainda não confirmou que se trata de terrorismo. Não há forças antiterrorismo no terreno.

De acordo com a AFP, citando fontes policiais, após o ataque o homem barricou-se numa casa. A polícia local, através de uma mensagem divulgada na rede social Twitter, aconselhava então a população a evitar aquela zona.

*Artigo atualizado às 11h29