O sucesso mata? Restaurante nos Alpes suíços com 170 anos vai fechar

Primeiro é preciso subir no teleférico, depois fazer uma caminhada de pelo menos 15 minutos. Ali só se chega assim. Não há carro, autocarro ou qualquer outro meio de transporte. É uma espécie de chalet nos Alpes suíços, a quase 1500 metros acima do nível do mar. Em madeira clara, com várias janelas com vista para as montanhas. O Aescher é restaurante e estalagem, construido numa encosta há 170 anos. Agora, quando chegar o fim da estação, vai fechar.

“Uma bem conhecida consequência do sucesso é o facto de a infraestrutura do edifico não conseguir aguentar o crescente número de visitantes. Há constantemente falta de espaço e falhas no fornecimento de água e de eletricidade que se podem intensificar no futuro”, explicou a gerência do Aescher num comunicado, citado pelo jornal suíço “The Local”.

Atualmente, o restaurante é gerido por Nicole e Bernhard Knechtle-Fritsche, que ali vivem com os três filhos. Chegaram em 2014 e, no mesmo ano, a edição “Destination’s of a Lifetime” da National Geographic indicou o Aescher como um dos locais a visitar. Aliás, o restaurante foi a fotografia de capa. Desde então, a procura por uma refeição ou dormida com vista para os Alpes disparou.

Abriu há 170 anos e é considerado património histórico local. Nas povoações mais próximas, todos sabem onde é o Aescher, fica próximo de campos arqueológicos e tem três caves com vestígios pré-históricos.

Está apenas aberto ao público entre maio e 1 de novembro. E 1 de novembro de 2018 será o último, apesar de há uns tempos a Wildkirchli Foundation, responsável pelo local, ter prometido que seriam feitas pequenas obras de melhoria nas estruturas.

No dia em que os gerentes abandonarem o restaurante, informou a fundação, vai ser colocado nos jornais locais um anúncio de arrendamento.