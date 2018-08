Nazanin tem três dias para ser livre

Gabriella tem quatro anos. Esteve a apanhar flores no jardim para dar à mãe que não vê há mais de dois anos. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 40 anos, foi detida em 2016 no aeroporto de Teerão, no Irão, por suspeita de espiar o Governo do país. É jornalista e tem dupla nacionalidade, britânica e iraniana. Esta quinta-feira, ela e toda a família foram apanhadas de surpresa: concederam a Nazanin uma licença de três dias de liberdade. Agora, está com a filha, Gabriella, que apanhou flores no jardim para lhe dar.

“Vai ser ótimo para a Gabriella ter, finalmente, a mãe em casa. Pensar nela a pentear-lhe os cabelos, a dar-lhe banho, a levá-la ao parque, a dar-lhe o jantar, a dormir ao seu lado. Mata-me. É tão difícil de acreditar”, disse ao “The Guardian” Richard Ratcliffe, marido de Nazanin e pai de Gabriella. Ele está no Reino Unido. Elas estão no Irão.

Esta quinta-feira logo pela manhã, os guardas da prisão Evin chamaram Nazanin, que ainda trazia o pijama vestido. Deram-lhe dez minutos para se despachar, ia sair temporariamente, descreve a “Sky News”. A jornalista da Thomas Reuters Foundations vestiu-se o mais depressa que conseguiu, reuniu os seus pertences. Estava pronta. “Foi uma bela surpresa”, disse o marido em entrevista à BBC. Ninguém esperava que acontecesse, apesar de os últimos meses terem sido de luta pela liberdade de Nazanin.

“A licença de liberdade de Nazanin é realmente uma boa notícia, créditos para a incansável campanha levada a cabo pelo marido Richard e os seus amigos. No entanto, a sua prisão é uma injustiça nojenta e ela deve ser libertada permanentemente, por isso os esforços vão continuar”, celebrou Jeremy Hunt, secretário de Estado para os Assuntos Externos.

Desde que Nazanin foi detida, o marido começou a fazer campanha pela sua libertação a partir do Reino Unido. Este mês, após “reuniões positivas” com membros do Governo, foi possível chegar à licença de liberdade temporária. Jeremy Hunt já admitiu a possibilidade de conceder imunidade diplomática à jornalista.

A história começou quando Nazanin foi visitar a família a Damavand, no Irão. Levou a filha. No dia de regresso, nenhuma delas regressou. Nazanin foi detida e levada pelas autoridades. Gabriella foi entregue aos cuidados da família que vive em território iraniano. Foi em abril de 2016 no aeroporto de Teerão.

Segundo a campanha Free Nazanin, a prática de uma licença temporária de liberdade é relativamente comum, sobretudo quando ainda estão para chegar mais tempos na prisão. Nazanin foi condenada a cinco anos, sob a suspeita de espiar o Governo iraniano, algo que desde de sempre nega.

Em fevereiro deste ano, Richard Ratcliffe escreveu uma carta às Nações Unidas. Pedia a intervenção no caso da mulher, que dizia ter sido submetida a um “catálogo de abusos”. “Enquanto estas acusações são investigadas, a minha mulher merece ser tratada com respeito e dignidade e as Nações Unidas têm de dialogar com o Reino Unido para que sejam dados passos para protegê-la”, exigia. Foi mantida numa solitária com um metro e meio de largura durante 44 dias na prisão de Kerman, no Irão. Não havia janelas e a luz natural não entrava. Um dia, não aguentou e caiu sem força. Não conseguia falar porque estava a ter um ataque de pânico. Entretanto, foi transferida para a prisão Evin, onde se encontra. Novamente, colocaram-na na solitária. Durante seis meses, era-lhe permitido “exercitar as pernas” duas vezes por dia mas, durante estes períodos, tinha de ter os olhos vendados.

Nazanin acusou as autoridades do Irão de a usarem como um “isco de negociação” para receberem 506 mil euros de uma dívida que remonta à década de 1970. Os Ministério dos Negócios Estrangeiros está a acompanhar o caso.

Nazanin é livre até sábado. E depois? Por agora, os advogados vão tentar prolongar a licença.