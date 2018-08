Maior cadeia de supermercados dos EUA vai deixar de usar sacos de plástico até 2025

A Kroger vai deixar de usar sacos de plástico até 2025. A maior cadeia de supermercados dos Estados Unidos tem quase três mil lojas espalhadas pelo território, conta a Reuters.

“Ouvimos com atenção os nossos clientes e as comunidades e concordamos com as suas preocupações”, afirmou Mike Donnelly, diretor das operações da empresa proprietária da maior cadeia de supermercados dos Estados Unidos

A Kroger, que tem 2779 lojas e recebe quase nove milhões de pessoas diariamente, encomenda cerca de seis mil milhões de sacos de plástico todos os anos.

O estabelecimento de Seattle será o primeiro a fazer desaparecer os sacos de plástico, pelo que se espera que em 2019 já não recorra ao uso deste material.