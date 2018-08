Justiça dá imunidade a publisher da “National Enquirer” no caso do ex-advogado de Trump

David Pecker é chefe executivo da empresa que publica a “National Enquirer”, revista envolvida no caso dos pagamentos secretos a duas mulheres que se envolveram com Donald Trump. Agora, com a investigação a Michael Cohen, ex-advogado do presidente, a decorrer e com este a admitir crimes fiscais – alguns feitos por ordem de Trump, garantiu –, os procuradores precisam da ajuda de Pecker. Assim, revela esta quinta-feira o “Wall Street Journal”, em troca de informações a Justiça garantiu imunidade ao publisher.

A publicação norte-americana, que cita fontes familiares próximas do processo, assegura que além de Pecker, há anos amigo de Trump e que assumiu publicamente o seu apoio ao presidente, também foi concedida imunidade a Dylan Howard, vice -presidente e chefe de conteúdo da American Media Inc – a empresa que detém o tabloide – na investigação criminal.

Os procuradores acreditam que Pecker ajudou Trump e Cohen a esconder histórias negativas sobre o agora presidente dos EUA em troca de dinheiro. Trump, refere a Associated Press, também terá alegadamente sugerido histórias a Pecker sobre o seu adversário nas primárias do Partido Republicano, Ben Carson.

Esta terça-feira, Cohen admitiu em audiência num tribunal federal ter pagoas quantias de 130 mil e 150 mil dólares a duas mulheres que afirmavam ter tido uma relação com Donald Trump em troca do respetivo silêncio, “a pedido do candidato” e “com a intenção de influenciar as eleições” presidenciais, de que Trump sairia vencedor.

Michael Cohen foi advogado pessoal de Trump durante dez anos e chegou a acordo com a Justiça, admitindo a culpa nos crimes de fraude bancária e fiscal, bem com por violação das leis do financiamento de campanhas eleitorais.