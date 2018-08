Em novo audio atribuído ao Daesh, líder do grupo apela à “perseverança” dos seguidores

Quase um ano após a última comunicação conhecida de Abu Bakr Al-Baghdadi, o líder do grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) divulgou na noite desta quarta-feira uma nova mensagem audio, para apelar à perseverança dos apoiantes externos do califado. É-lhes pedido para manterem a luta contra os “cruzados e os apóstatas”, seja com “tiros, facadas ou uma explosão”.

A mensagem, atribuída a al-Baghdadi e divulgada através da rede social Telegram pela Fundação al-Furqan, é uma espécie de prova de vida, apesar das muitas derrotas que têm sido infligidas ao Daesh. A autenticidade do audio não pôde ser verificada.

Ao longo de cerca de 55 minutos, são mencionados alguns dos ataques terroristas isolados que têm ocorrido, nomeadamente no Canadá e em determinadas zonas da Europa. Al-Baghdadi dá também os parabéns aos seguidores, por ocasião do feriado muçulmano de Eid al-Ada, fazendo referências a eventos atuais, como o conflito entre a Turquia e os Estados Unidos, por causa da detenção do pastor americano Andrew Brunson. estas referências são, aliás, a única pista para se tentar datar o audio, cuja data de gravação não é revelada.

Saber se Al-Baghdadi está vivo ou morto continua a ser uma questão em aberto, acreditando-se que possa estar escondido no deserto que se estende pela região fronteiriça síria-iraquiana.

O Daesh perdeu cerca de 90% do território que controlava no Iraque e na Síria em 2014, mas um relatório das Nações Unidas refere a existência de um possível reduto de combatentes, uma “versão reduzida” ainda ativa, apesar das perdas militares dos jiadistas em Mosul e Raqqa e da diminuição do recrutamento de estrangeiros por estas organizações criminosas.

Abu Bakr al-Baghdadi é alvo de um prémio de captura de 25 milhões de dólares (21,5 milhões de euros).