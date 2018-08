EUA. Secretária da Educação considera usar financiamento federal para escolas comprarem armas

O Departamento de Educação dos EUA está a considerar a hipótese de permitir que os estados usem financiamento federal para comprarem armas para os professores. A informação foi divulgada esta quarta-feira pelo jornal “The New York Times” (NYT), que cita várias fontes próximas do processo.

A medida, sem precedentes, reverteria uma posição de longa data assumida pelo Governo federal, segundo a qual não se deve pagar às escolas para se equiparem com armas. E, a confirmar-se, também minaria os esforços do Congresso para restringir o uso de financiamento federal na compra de armas.

Em março, o Congresso aprovou uma lei de segurança escolar que alocava 50 milhões de dólares (cerca de 43 milhões de euros) por ano aos distritos escolares locais mas proibia expressamente o uso do dinheiro na compra de armas de fogo. No entanto, o Departamento de Educação está a considerar um programa federal, relacionado com a atribuição de bolsas de apoio a estudantes e enriquecimento académico, que não menciona a proibição de compra de armas.

Segundo o NYT, essa omissão permitirá à secretária da Educação, Betsy DeVos, aprovar planos estaduais ou distritais para usar o financiamento de subvenções em armas de fogo e programas de treino, a menos que o Congresso clarifique a lei ou impeça esse financiamento através de uma ação legislativa.

“O departamento está constantemente a considerar e a avaliar questões relacionadas com a segurança escolar. Nem a secretária nem o departamento emitem opiniões sobre cenários hipotéticos”, disse Liz Hill, porta-voz do Departamento de Educação, citada pelo jornal.