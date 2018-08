Crianças rohingya podem tornar-se “geração perdida”, diz UNICEF um ano depois da fuga de Myanmar

As crianças rohingya que não recebem uma educação adequada nos campos de refugiados do Bangladesh podem tornar-se uma “geração perdida”. O alerta é da UNICEF, que esta quinta-feira assinala um ano sobre o início da repressão do exército de Myanmar (antiga Birmânia), que obrigou mais de 700 mil pessoas a fugir do país.

A vida e o futuro das mais de 500 mil crianças nos campos do Bangladesh estão em perigo, enquanto as centenas de milhares de crianças rohingya ainda em Myanmar se encontram privadas de qualquer apoio, segundo um relatório da agência das Nações Unidas para a infância.

As autoridades bengalis proíbem os refugiados de acederem a educação formal porque o Governo teme que a população rohingya se transforme num “elemento permanente”, disse o porta-voz da UNICEF Alastair Lawson-Tancred. No início da crise dos refugiados, as agências humanitárias criaram centros informais de ensino para crianças entre os três e os 14 anos mas adolescentes mais velhos sentem-se alienados e sem esperança, acrescentou.

“Inquestionavelmente, há o perigo de estarmos perante uma geração perdida. Mais cedo ou mais tarde, teremos grandes grupos de jovens descontentes nas nossas mãos”, prognosticou o responsável da agência da ONU em Cox’s Bazar, no Bangladesh.

A maioria dos refugiados cruzou a fronteira nos primeiros quatros meses das operações militares, que irromperam no estado fronteiriço de Rakhine a 25 de agosto de 2017. As autoridades de Myanmar têm negado repetidamente que os soldados tenham cometido as atrocidades contra civis rohingya, que têm sido amplamente documentadas e que incluem violações, assassinatos e incêndios criminosos.

Apesar dos serviços básicos fornecidos pelas agências de ajuda humanitária, a crise está longe de terminar, com refugiados em campos sobrelotados e sujeitos ao risco de inundações, deslizamentos de terras e doenças, alerta ainda a UNICEF. As Nações Unidas já classificaram a violência contra os rohingya, que são uma minoria muçulmana num país de maioria budista, como uma “limpeza étnica”.