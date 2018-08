Chrissie Hynde, Damon Albarn e Peter Gabriel assinam petição pela libertação de deputado da oposição no Uganda

Adam Clayton (baixista dos U2), Angélique Kidjo, Chrissie Hynde (The Pretenders), Chris Martin (Coldplay), Damon Albarn (Blur, Gorillaz) e Peter Gabriel (Genesis) são alguns dos artistas que assinaram uma petição para a libertação de Robert Kyagulanyi, um músico popular no Uganda que se tornou deputado da oposição.

Kyagulanyi, que também é conhecido pelo nome artístico de Bobi Wine, está detido há mais de uma semana, tendo sido seriamente agredido durante a detenção, segundo os seus advogados. A acusação é negada pelos militares. O político deve comparecer perante um tribunal militar esta quinta-feira para responder por acusações relacionadas com a posse ilegal de armas de fogo.

A petição, que tem mais de 80 signatários, incluindo o Nobel da Literatura nigeriano Wole Soyinka, foi iniciada por Rikki Stein, antigo manager do lendário nome da música nigeriana Fela Kuti.

Protestos reprimidos com disparos e gás lacrimogéneo

No início da semana, a polícia ugandesa disparou e lançou gás lacrimogéneo sobre manifestantes que protestavam contra as prisões e alegada tortura de vários políticos da oposição. No segundo dia de protestos na capital Kampala e noutras partes do país, os manifestantes queimaram pneus e bloquearam estradas.

Os distúrbios começaram na semana passada quando cinco deputados da oposição foram presos no norte do Uganda e dois outros foram alegadamente torturados no que os manifestantes definem como o padrão repressivo do Presidente Yoweri Museveni. Os manifestantes exigem a libertação dos políticos detidos, incluindo de Robert Kyagulanyi.

A tensão política agravou-se depois de o motorista de Kyagulanyi ter sido morto na sequência de uma ação de campanha pacífica. Nessa altura, o político escreveu no Twitter que o Governo estava a tentar matá-lo. Segundo o gabinete presidencial, a escolta de Museveni foi apedrejada e as forças de segurança reagiram para proteger o Presidente quando o tiro fatal foi disparado.

Museveni é um “ditador” que só quer “satisfazer o seu ego”

Os deputados da oposição e dezenas de outras pessoas foram detidos pouco depois por suspeita de participação no alegado ataque. Dois dos deputados foram espancados durante a detenção, de acordo com familiares e políticos que os visitaram.

Há precisamente uma semana, Kyagulanyi e três outros deputados foram acusados de traição e posse ilegal de armas. Por sua vez, Kyagulanyi acusa o Presidente de ser um “ditador” e de querer “satisfazer o seu ego”.

Museveni está no poder desde 1986 e é acusado pelos críticos de reprimir a oposição através de intimidações, espancamentos, detenções e processos por acusações forjadas.