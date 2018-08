Chefe da diplomacia dos EUA volta à Coreia do Norte na próxima semana

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciou nesta quinta-feira a nomeação de um enviado especial para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, com quem vai a Pyongyang "na próxima semana". "O Steve vai liderar a política dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte e os nossos esforços para atingir o objetivo do presidente [Donald] Trump, a desnuclearização definitiva e completamente verificada da Coreia do Norte", disse Pompeo à imprensa em Washington, acompanhado do novo enviado.

Enquanto secretário de Estado da administração norte-americana, Mike Pompeo tem liderado os contactos com Pyongyang e já visitou o país três vezes desde abril. Segundo explicou, Stephen Biegun vai agora gerir as negociações com Pyongyang sobre o desmantelamento do programa nuclear.

Biegun, atualmente um executivo na Ford Mortor Company com a função de vice-presidente para os assuntos governamentais internacionais, já trabalhou na Casa Branca como conselheiro de segurança nacional da secretária de Estado Condoleezza Rice, durante a administração do Presidente George W. Bush.