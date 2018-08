Assassino de universitária americana era um imigrante ilegal que usava um nome falso

O caso já está a ser usado por Donald Trump e outros republicanos como prova de que é preciso reforçar os controles de imigração

O alegado assassino de Mollie Tibbetts, uma estudante universitária de 20 anos que desapareceu a 18 de julho numa pequena vila do Iowa e cujo corpo foi encontrado um mês depois, é um imigrante ilegal mexicano que trabalhava numa exploração agrícola e tinha boa imagem junto dos chefes e colegas - a quem se apresentava com um nome falso. O caso já está ser usado pelos republicanos, e em particular por Donald Trump, como prova de que o sistema de controle da imigração tem de ser fortalecido, e também para desviar as atenções de problemas judiciais que esta semana atingiram ex-colaboradores próximos do presidente.

"Vejam o que aconteceu àquela mulher incrível, bela. Nunca devia ter acontecido. As leis de imigração são uma desgraça. Estamos a mudá-las", disse o presidente num comício esta semana. Sarah Sanders, a porta-voz da Casa Branca, reforçou esse ponto: "Infelizmente, o indivíduo que se crê ser responsável pelo assassinato é um imigrante ilegal, o que recorda por que precisamos de reforçar as nossas leis de imigração, que estão quebradas".

Tibbets vivia em Brooklyn, uma terra de 1400 pessoas a 110 quilómetros de Des Moines, a capital do Iowa. Naquele dia fatídico, foi fazer jogging ao fim da tarde e nunca mais apareceu viva. Christhian Bahena Rivera, um mexicano de 24 anos, tê-la-á seguido e acabado por raptá-la, por motivos ainda não esclarecidos. Ele contou à polícia que não se lembra do que aconteceu. Apenas de dar consigo dentro do seu próprio carro e ver uns auscultadores que não lhe pertenciam. A seguir teria ido ver a bagageira e encontrado o corpo de Tibbetts, que levou para um campo de milho e cobriu com hastes.

O tribunal estabeleceu-lhe uma fiança de cinco milhões de dólares, suficiente para garantir que não será libertado antes do julgamento. Se se confirmar que foi ele o assassino, arrisca prisão perpétua. Entretanto, soube-se que estava a usar documentos falsos, incluindo da Segurança Social, onde constava um nome diferente do seu. O chefe dele também contou que, nas semanas entre o desaparecimento de Tibbetts e a descoberta do seu corpo, ninguém deu por nada de anormal no comportamento de Rivera.