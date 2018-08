Agente policial que amamentou bebé vítima de negligência recebe promoção

Caso aconteceu em La Plata, na Argentina, com uma agente que participou na operação de resgate de seis crianças negligenciadas. Uma foto do momento tornou-se viral

Uma agente da polícia argentina foi contemplada com uma promoção depois de uma fotografia que a mostra, vestida com o uniforme, a amamentar um bebé, se ter tornado viral. A criança é um de seis irmãos vítimas de negligência que foram recolhidos pela polícia de La Plata e colocados sob a sua custódia.

Celeste Ayala participou, a 14 de agosto, na operação que procedeu ao resgate dos seis irmãos, que se encontravam numa situação qualificada como "desoladora" na casa em que viviam nos arredores de Buenos Aires. As crianças foram transportadas para um hospital, com o objetivo de se proceder à avaliação do seu estado de saúde, mas a mais nova, que terá sete meses de vida, chorava de forma intensa. Perante a situação, Ayala, que está a amamentar uma filha de 16 meses, pediu autorização para alimentar o bebé.

"Não duvidei nem durante um segundo", afirmou Celeste Ayala a uma cadeia de televisão, de acordo com o New York Times, que conseguiu acalamar de imediato a criança. Foi nesta altura que um colega da força policial, Marcos Heredia, decidiu fazer uma fotografia e partilhá-la no Facebook com a mensagem de que pretendia "tornar público este grande gesto de amor perante este bebé" que Ayala "tratou como uma mãe apesar de não o conhecer".

O post de Heredia tornou-se rapidamente viral e o ministro para a Província de Buenos Aires encontrou-se com Celeste Ayala para lhe agradecer e comunicar-lhe que tinha sido promovida a sargento.