Afinal, foi um engano. Tentativa de ciberataque aos Democratas foi apenas um teste

Afinal, tudo não passou de um teste. Ninguem tentou atacar a base de dados do Comité Nacional Democrata, como havia sido divulgado pelo próprio partido. Tratou-se de uma simulação de ataque levada a cabo por especialistas ao serviço da representação democrática no estado do Michigan, que não comunicaram à sede nacional que ia ser feito.

“Existem constantes tentativas de 'hackear' o comité Nacional Democrata e a nossa infraestrutura democrática e, apesar de estar extremamente aliviado por não ter sido uma tentativa de intrusão por parte de um adversário estrangeiro, este incidente é a prova de que precisamos de continuar vigilantes para a possibilidade de potenciais ataques”, disse Bob Lord, chefe de segurança do comité num comunicado, citado pela imprensa norte-americana esta quinta-feira.

O teste simulou uma série de ações de um verdadeiro ataque à Votebuilder, a base de dados dos eleitores. O partido chegou mesmo a admitir que estava em alerta e com segurança reforçada esta quarta-feira.

Esta quarta-feira, o Comité Nacional Democrata anunciou que alguém teria tentado aceder à “informação mais sensível do partido”. O caso foi denunciado às autoridades e começou a ser investigado pelo FBI.

Os atacantes teriam usado um método de intrusão sofisticado: criaram uma página de log in falsa, idêntica à página real do partido, com o intuito de recolherem nomes, passwords e credenciais de quem usa a Votebuilder. Segundo fonte oficial do processo ao jornal “The New York Times”, recorreram ainda a uma tática conhecida como spear phishing, um ataque direcionado às informação pessoais e uma espécie de atualização do mais comum phishing. Neste caso, foram enviados e-mails para membros do comité democrata em que as pessoas eram convidadas a seguir para a página falsa.

Os EUA preparam-se para as eleições intercalares, em que vão ser eleitos todos os 435 membros da Câmara dos Representantes, 35 dos 100 lugares no Senado e 39 governadores de Estados.

Ainda com a investigação à alegada interferência estrangeira nas eleições presidenciais de 2016 em curso, os partidos têm estado em máximo alerta, refere o “New York Times”, para evitar que possíveis ataques aconteçam. Há dois anos, o Comité Nacional Democrata foi 'hackeado', o que levou a que milhares de e-mails confidenciais fossem revelados pouco antes de os norte-americanos escolherem entre Donald Trump e Hillary Clinton.