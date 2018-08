Vocalista dos Aerosmith volta a proibir Trump de usar a sua música em comícios

Steven Tyler, o vocalista dos Aerosmith, enviou a Donald Trump, através dos seus advogados, uma notificação a exigir que o presidente pare de usar uma canção dele nos seus comícios. Já em 2015 tinha feito um pedido semelhante durante a campanha presidencial de Trump (o qual na altura disse que, embora não fosse legalmente forçado a obedecer, não teria dificuldade em arranjar música melhor). Nessa altura o tema em causa era "Dream On". Desta vez é "Livin' on the Edge", tocada antes do comício de terça-feira en Charleston, West Virginia.

"Como deixámos claro numerosas vezes", diz a notificação agora enviada, "o senhor Trump está a criar a falsa impressão de que o nosso cliente deu o seu consentimento para a utilização da sua música, e mesmo que apoia a sua presidência (...) como evidencia a confusão real que se várias reações dos nossos clientes nos social media. Isto viola especificamente a seção 43 da Lei Latham, uma vez que "é suscetível de provocar confusão, ou causar erro, ou enganar quanto à afiliação, conexão ou associação de uma tal pessoa com outra pessoa".

Após citar a lei, os advogados recordam que já anteriormente fizeram notar que Trump precisa de autorização expressa para utilizar a música de Tyler ou a sua voz. Já na notificação de 2015 tinham explicado que não se tratava de uma posição política, mas simplesmente de uma questão de copyright. Tyler, de resto, está oficialmente registado como republicano.