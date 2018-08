Venezuela. Caracas desmente violação do território colombiano

O Governo da Venezuela desmentiu nesta quarta-feira a acusação feita terça-feira pela Colômbia de que dois helicópteros venezuelanos, com 30 militares armados, entraram sem autorização em território colombiano, que Bogotá considerou uma violação da sua soberania. Segundo um comunicado do Ministério de Relações Exteriores (MRE) venezuelano, Caracas "afirma firmemente que não houve incursão aérea, nem terrestre, de nenhum tipo, assim como qualquer outro ato que viole a soberania nacional do país vizinho".

Pelo contrário, as Forças Armadas Venezuelanas (FAV) e os organismos de segurança "atuam dentro do território nacional e mantêm presença efetiva na zona fronteiriça venezuelana, como uma resposta indispensável à necessidade de conter as consequências nefastas da violência e do narcotráfico a partir da Colômbia, flagelos que a Venezuela tem sofrido persistentemente durante décadas e que se converteram em uma ameaça real à ordem interna, à estabilidade e à paz da nação".

No comunicado afirma-se que "nos últimos dias, na zona limítrofe, em território venezuelano", as FAV localizaram e desmantelaram um acampamento de grupos de narcotráfico colombiano, tendo destruído quatro laboratórios para o processamento de cloridrato de cocaína.

Caracas questiona a "coincidência" do que considera ser uma "falsa acusação" no preciso momento em que o governo venezuelano "põe em marcha o Plano de Recuperação, Crescimento e Prosperidade Económica, cujo sucesso constitui uma ameaça letal para os interesses das máfias colombianas de contrabando de combustível, de produtos básicos, de tráfico de drogas e armas, assim como contra as estruturas de grupos que se têm dedicado a atacar o sistema financeiro e monetário da Venezuela, a partir de território colombiano".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Colômbia denunciou terça-feira que dois helicópteros venezuelanos, com 30 militares armados, entraram sem autorização em território colombiano, ato considerado como uma violação da soberania colombiana.

"No dia 19 de agosto de 2018, no setor Vetas de Oriente, Município Tibú, no norte de Santander, registou-se uma violação da soberania de Colômbia", destaca o ministério em comunicado.

A violação foi realizada com recurso a "dois helicópteros militares, identificados com as siglas da Guarda Nacional Bolivariana, e por uns 30 oficiais armados pertencentes às Forças Armadas Bolivarianas de Venezuela", refere a mesma nota.

Por instruções do Presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, foi apresentada perante a embaixada da Venezuela uma nota a expressar o mais enérgico protesto pela incursão.