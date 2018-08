Trump, o carvão, a energia eólica e a morte dos pássaros

Há muito que Donald Trump habituou a América e o mundo a digressões verbais cujo sentido, por vezes, pode custar a entender. Porém, mesmo para os seus padrões, aquilo que o Presidente dos Estados Unidos disse agora numa reunião com apoiantes para elogiar as vantagens do carvão sobre as energias renováveis destaca-se imediatamente. Chamando ao carvão "uma tremenda forma de energia no sentido de que de uma forma militar - pensem nisto - o carvão é indestrutível".

Trump ainda acrescentou: "Pode-se fazer explodir um gasoduto, pode-se estoirar com moinhos de vento. Sabem, as rodas de vento. Bing! Aquela acabou. Se os pássaros não a matarem primeiro. Os pássaros podiam matá-la primeiro. Elas matam tantos pássaros. Olha-se para baixo daqueles moinhos de vento, é como um campo de morte, os pássaros. Mas sabem, era para onde eles iam para os moinhos de vento. E sabem, não se preocupem com o vento, quando o vento não sopra. Eu disse, o que acontece quando o vento não sopra? Bem, então temos um problema. Okay, bem. Até o puseram em áreas onde não tinham muito vento. E é uma subsidiária - é preciso subsídio para os moinhos de vento. É preciso subsídio. Quem quer ter energia que é preciso subsidiar? Portanto, uh, o carvão está ótimo".

Vários comentadores leram estas palavras à luz da velha questão que Trump teve na Escócia quando a paisagem vista a partir do seu campo de golfe esteve em risco de estragada por "moinhos de vento" que iam ser instalados no mar em frente. Desde essa altura, a sua aversão à energia eólica é notória. Há igualmente o facto de, durante a campanha presidencial, ter prometido trazer de volta as antigas comunidades mineiras em várias partes da América (Hillary Clinton, disse que as ia pôr "out of business", isto é, deixá-las sem trabalho).

Durante o seu discurso, Trump garantiu que o carvão está de volta e que o mérito é dele. Os analistas notaram que as tendências responsáveis pelo declínio dessa forma bastante poluente de energia - em especial, a perda de competitividade em relação às energias renováveis e também ao gás natural, graças ao enorme desenvolvimento do 'fracking' - se mantêm inalteradas.

Também houve quem notasse que, embora seja verdade que muitos pássaros são mortos pelos moinhos de vento, muitos mais são mortos por arranha-céus como a Trump Tower.