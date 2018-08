Rússia prepara exercícios militares “sem precedentes”

Em 2014, os exercícios militares na Rússia envolveram 155 mil soldados, oito mil peças de equipamento, mais de 600 aeronaves e 80 embarcações navais. Quatro anos depois, o país liderado por Vladimir Putin prepara-se para uns “war games”, ou exercícios militares, “sem precedentes”, conta a “CNN”.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que a dimensão da exibição e dos testes não tem paralelo com o que se viu no pós-União Soviética. De acordo com a estação televisiva norte-americana, envolvidos nesta missão na Sibéria estarão também soldados que chegam da China e Mongólia. O governo chinês, por exemplo, vai “emprestar” 3.200 soldados, 900 armas e 30 meios aéreos, que chegarão ao destino em meados de setembro.

Os Vostok 2018, assim são catalogados estes exercícios militares, “não são direcionados” para nenhum outro país, garante o governo russo.

O comandante supremo das Forças Armadas russas, o general Sergi Shoigu, avisou que será uma exibição precedentes, “tanto ao nível do território como das tropas envolvidas”.