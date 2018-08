Nos Picos de Europa

A natureza intocada que nos rodeia, o dentado das montanhas no horizonte, árvores que medram em paredes abruptas, cabras que se equilibram em rochas de um palmo nos precipícios, tornaram esta caminhada um constante para-arranca, na ânsia de tudo gravar na memória — a nossa e a da máquina fotográfica. E, assim, demorámos 4h45 a percorrer os 12 quilómetros entre Poncebos e Caín, em vez das 3h30 que o Parque Nacional Picos de Europa define como tempo médio.

O traçado atual foi inaugurado em 1950 e surgiu para facilitar a deslocação dos trabalhadores da manutenção de um canal, que transporta a água de Caín até à central hidroelétrica de Poncebos. Mas, hoje, o polimento das pedras que pisamos não engana: muita gente passa aqui além dos trabalhadores. Em passo de corrida ou de caracol, novos e velhos, vê-se todo o tipo de pessoas neste percurso. O que prova, desde logo, que é acessível a quem consiga percorrer 12 quilómetros num terreno com muitas pedras soltas, mas essencialmente plano — a exceção é a subida de cerca de dois quilómetros logo à saída de Caín, que vence um desnível de 300 metros. O caminho é suficientemente largo para acomodar três a quatro pessoas lado a lado, mas atenção: os despenhadeiros que nos rodeiam são deveras impressionantes, o que pode ser um problema para quem tenha vertigens.

Genericamente, a Ruta pode dividir-se em duas zonas distintas:

A primeira, de Poncebos até cerca de metade do percurso, apresenta encostas mais suaves, mas que impressionam por estarem forradas de pedras soltas resultantes de múltiplas derrocadas. Por razões óbvias, é aconselhável prestar atenção a possíveis aluimentos;

A segunda, do meio do percurso até Caín, atravessa vertentes mais a pique, à medida que a garganta do Caires se vai estreitando. Obrigou à construção de pequenos túneis, de pontes e até a fazer um passadiço de madeira, numa zona conhecida como Madama de la Huertona, que ruiu em 2012, depois de uma queda de um bloco de pedra de mais de 1000 toneladas. Esta segunda zona é a parte mais fotografada da Ruta, o que não quer dizer que a primeira, com os seus horizontes mais vastos, não mereça tantas — ou até mais — fotografias.

Como não é um percurso circular (partida e chegada no mesmo local) as opções são fazer o caminho de ida e volta — 24 quilómetros em 6h35 —, ou então providenciar transporte no final para retornar ao ponto de partida. E o que poderia ser um percalço, já que de carro são necessárias cerca de 2h30 para percorrer os 106 quilómetros da estrada entre Caín e Poncebos, transformou-se numa solução muito interessante: existem várias empresas turísticas que ligam as duas localidades de jipe, por atalhos no coração das montanhas.

Optámos então — até para evitar andar os 24 quilómetros de ida e volta —, por retornar a Poncebos de jipe. E não nos arrependemos, pois durante a viagem ficámos com uma visão global dos Picos de Europa, que complementou na perfeição a que já tínhamos tido na Ruta del Cares.

AGORA DE 4x4

José Ramón Alonso Villa, 54 anos, o motorista-guia turístico que nos calhou em sorte, nado e criado nas faldas destas montanhas, encarnou com orgulho os saberes ancestrais destas gentes: “Vocês sabem que no solo dos bosques de faias não cresce outra vegetação? Reparem que além das copas muito densas, as folhas que caem ano após ano forram completamente o solo. E, assim, a luz do sol não chega à terra e as outras plantas não germinam. Repararam que junto às casas e aos currais se veem muitos freixos? E sabem porquê? É que não há memória de um raio alguma vez ter atingido estas árvores.”

E o amigo Villa, além das imagens espetaculares que as janelas do jipe iam deixando ver, ainda foi capaz de nos transmitir outras: “Este passeio também é muito bonito no verão, quando os arandos amadurecem. Nessa altura veem-se muitos grupos de pessoas a deliciarem-se com eles por aí. São autênticos festins. Podem comê-los na serra, levar para casa é que não. Nem arandos nem madeiras, nem plantas, nada. E quem não cumpre arrisca-se a multas pesadas...”

Mas também não se coibiu de expressar as suas mágoas, tiradas a papel químico de umas que tínhamos escutado a um pastor, no topo da serra Amarela, há um ano e meio: “Cada vez há mais ataques de lobos ao gado que pasta na serra. Outro dia limparam 30 ovelhas a um amigo meu. Eles matam por instinto e depois não conseguem comer tudo. O Estado protege os lobos, mas protege pouco os donos do gado. Só dão cerca de 20% do valor dos animais mortos e é uma burocracia maluca para provar que foram os lobos. E sabem o que acontece? Uma carcaça aqui na serra, normalmente não dura mais do que 2/3 dias. Os abutres rapam logo tudo. E depois, só com a ossada, é mais difícil provar que foram os lobos...”

Durante o passeio de jipe, que dura cerca de quatro horas, paramos no Chorco de Los Lobos, uma paliçada afunilada que levava os temidos carnívoros até um poço onde caíam; ascendemos aos 1850 metros de altitude, onde temos uma vista soberba sobre a Peña de Remoña, um pico com 2229 metros; fazemos uma paragem junto ao teleférico de Fuente Dé e atravessamos o bonito vale glaciar de Áliva, com as suas toscas casas de pedra, as inverneiras, onde os pastores e o gado passavam os rigorosos invernos quando desciam das pastagens em altitude.

A verdade é que rolamos num local verdadeiramente bucólico, que nos transporta para outros tempos: veem-se manadas de cavalos a descer das terras altas, ovelhas e cabras à cata dos melhores pastos e as pachorrentas vacas, eternamente a ruminar. E quando procuramos com atenção, lá estão os pastores e os seus imponentes mastins, num recanto estratégico, sempre com um olho no rebanho. Interpelamos novamente o nosso guia: “Os mastins enfrentam mesmo os lobos?” E ele: “Mano a mano fazem frente ao lobo. Mas quando vem a alcateia, nem os cães se safam”.

“E você, já viu lobos?”, perguntamos-lhe. “Ainda a semana passada vi uns ao longe. São como os pastores alemães, mas têm um palmo a mais de altura. São bichos para 60/70 kg. Metem respeito.” Já nós, com a máquina fotográfica preparada para a eventualidade de um avistamento, não tivemos a mesma sorte...

Já com Sortres — a localidade asturiana a maior altitude — à vista, voltamos a rolar em alcatrão, numa estreita estrada paralela ao rio Duje, que nos leva até Poncebos, sítio onde neste dia que pareceu dois, tínhamos começado o nosso prazeroso passeio.

PARA SABER MAIS

O Parque Nacional dos Picos de Europa fica no Norte de Espanha e é partilhado por três comunidades autónomas: Cantábria, Castela e Leão e Principado das Astúrias. É o maior dos 15 Parques Nacionais de Espanha e tem uma área de 64.600 hectares. Portugal tem apenas um, o da Peneda Gerês, que acaba por ser o maior da Península com os seus 70.290 hectares

De Lisboa a Arenas de Cabrales (onde pernoitámos) são 880 km, do Porto são 600 km

Há restaurantes e acomodações em Poncebos e em Caín (início e fim da caminhada), mas em Arenas de Cabrales, a 6 km de Poncebos, existem muito mais escolhas

Existem várias empresas que fazem os passeios de jipe, articulados com a Ruta del Cares (ver localmente nos postos de turismo). Pagámos €30 por pessoa

ACONSELHAMOS...

A fazer este passeio na primavera ou no outono. No verão há muita gente (a Ruta é o percurso pedestre mais popular dos Picos), no inverno o acesso a Caín e os estradões da serra podem ficar cortados pela neve

Um bastão de caminhada, umas boas botas de montanha, roupa adequada, pelo menos 1,5 litro de água e, claro, uma boa máquina de fotografar e/ou filmar

A provar a fabada asturiana (que é uma feijoada), o forte queijo de Cabrales, o cabrito e os enchidos de javali e de veado. A sidra é a bebida local. É boa ideia começar cedo a Ruta, para dar tempo de almoçar (por exemplo, um dos petiscos referidos) em Caín, antes de começar o passeio de jipe

A NÃO PERDER ALI AO PÉ (CASO FIQUE MAIS DO QUE UM DIA)

O miradouro do Pico Urriellu, a 2 km de Arenas de Cabrales, na estrada para Cangas de Onís

O Santuário e os Lagos de Covadonga, o local mais visitado dos Picos de Europa. Os lagos ficam a 44 km de Arenas de Cabrales, e a 21 km da vila de Cangas de Onís, onde a ponte romana (na realidade do século XIII) também merece uma visita

A réplica da gruta de Altamira, a 70 km de Arenas de Cabrales e a casa ‘El Capricho’, desenhada por Gaudí, que fica em Comillas, a 18 km de Altamira