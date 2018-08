Israa al-Ghomgham pode tornar-se a primeira saudita executada pela defesa dos direitos humanos

Israa al-Ghomgham pode tornar-se a primeira mulher a ser executada por trabalho relacionado com os direitos humanos na Arábia Saudita. As acusações contra a ativista incluem incitamento ao protesto e apoio moral aos manifestantes. Ghomgham está entre os cinco ativistas pelos direitos humanos a que o Ministério Público saudita quer ver aplicada a pena de morte, de acordo com a Human Rights Watch (HRW).

“Qualquer acusação é chocante mas pedir a pena de morte para ativistas como Israa al-Ghomgham, que nem sequer são acusados de comportamento violento, é monstruoso”, afirma a diretora da HRW para o Médio Oriente, Sarah Leah Whitson. O julgamento dos cinco ativistas está em curso, o que contraria relatos nas redes sociais de que já teriam sido executados.

Ghomgham é uma muçulmana xiita que foi particularmente ativa em manifestações em massa na Província Oriental desde 2011. Em dezembro de 2015, foi presa em sua casa, juntamente com o marido.

Minoria xiita queixa-se de perseguição e falta de oportunidades

A maior parte da minoria xiita do país vive naquela província produtora de petróleo. Alguns reclamam que as suas cerimónias religiosas são proibidas ou prejudicadas pelas autoridades sunitas e que lhes faltam oportunidades de trabalho e educação. O Governo nega as acusações.

A Arábia Saudita já executou ativistas xiitas no que grupos de defesa dos direitos humanos apelidam de acusações politicamente motivadas. As autoridades enquadram os protestos entre os xiitas no contexto das tensões de Riade com o poder xiita e com o Irão, o seu rival na região, que acusam de fomentar a instabilidade.

O país é uma monarquia absoluta onde os protestos públicos e os partidos políticos são proibidos. Nos últimos anos, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman fez promulgar algumas reformas sociais e económicas importantes, como o levantamento da proibição de conduzir para as mulheres. Contudo, estas mudanças têm sido acompanhadas por uma musculada repressão da dissidência, com dezenas de religiosos, intelectuais e ativistas presos.