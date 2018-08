Governo australiano pode estar por um fio. Dez ministros põem lugares à disposição

Depois de sobreviver a um desafio à sua liderança, o primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull viu esta quarta-feira dez dos seus ministros porem os seus cargos à disposição. O chefe de Governo aceitou apenas dois desses pedidos de renúncia, incluindo do seu principal desafiador e ministro do Interior, Peter Dutton, e da ministra do Desenvolvimento Internacional, Concetta Fierravanti-Wells. Turnbull confirmou que pediu aos restantes oito ministros que permanecessem no Executivo.

A instabilidade agravou-se no seio do Governo apesar de o primeiro-ministro ter sobrevivido na terça-feira a um desafio à sua liderança do Partido Liberal, por uma margem de apenas 13 votos, e de ter apelado à unidade.

O seu principal opositor interno, Peter Dutton, disse que ainda está ativamente a fazer campanha pela liderança do partido e tem pressionado outros deputados a apoiá-lo numa segunda votação. A oposição trabalhista, que tentou mover uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro no Parlamento, classifica a situação como caótica.

Turnbull, um PM sob pressão num sistema político impiedoso

A especulação sobre o futuro de Turnbull como líder do partido subiu de tom nos últimos dias. Enfrentando uma grande contestação por parte dos deputados conservadores em relação a uma importante política de mudança climática, acabou na segunda-feira por abandonar o projeto para tentar estancar o conflito no seio do Governo.

O primeiro-ministro também está sob pressão por causa de uma série de sondagens que indicam que o Governo sofrerá uma grande derrota nas próximas eleições, agendadas para antes de maio do próximo ano.

Ao longo da última década, a política australiana foi marcada por uma série de golpes de liderança, com três primeiros-ministros depostos por rivais dentro dos próprios partidos. Em consequência, nenhum chefe de Governo conseguiu, nos últimos tempos, cumprir o mandato de três anos até ao fim.

O próprio Turnbull tornou-se primeiro-ministro em 2015 depois de destituir Tony Abbott num desafio à liderança, semelhante àquele a que sobreviveu na terça-feira.