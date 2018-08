Foi condenada por matar os quatro filhos. Agora poderá sair em liberdade

Caleb tinha 19 dias e Patrick apenas oito meses. Sarah e Laura chegaram aos dez meses de vida. Em 1989, 1991, 1993 e 1999, respetivamente, a mãe matou-os. Foi essa a versão de um júri de New South Wales, na Austrália, em 2003, que declarou Kathleen Folbigg culpada e a condenou a 30 anos de prisão. Agora, e depois de a defesa ter alegado há 15 anos causas naturais, uma petição assente num relatório de um professor de patologia forense poderá ditar outro desfecho para esta história, conta o Buzzfeed.

Na altura do julgamento, os procuradores que provaram o seu envolvimento na morte dos bebés, para o qual contribuiu bastante as páginas do seu diário, argumentaram que a mãe sufocou os filhos durante uma década e que depois disse que os encontrou sem vida. As mortes ocorreram em Newcastle e Hunter Valley.

Cumprida a metade da pena, entrou em cena o professor de patologia forense Stephen Cordner, em quem se baseou a petição para revisão judicial às acusações de Kathleen Folbigg. O professor escreveu num relatório que dois dos filhos morreram por síndrome de morte súbita infantil, outro derivado a epilepsia e outro, finalmente, por miocardite, uma doença provocada pela inflamação do coração.

Foi, por isso, colocado em marcha na quarta-feira um inquérito por parte do governo do Estado de New South Wales. A petição levantara dúvidas quanto às provas no julgamento de 2003. Outros casos semelhantes na mesma família terão contribuído para a abertura do inquérito.

O inquérito poderá, se houver dúvidas quanto ao veredito, conduzir o caso para a mais alta instância criminal da justiça australiana, o Court of Criminal Appeal. Kathleen Folbigg vai permanecer presa durante este processo.