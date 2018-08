Especialistas dizem que primeiro avião de combate fabricado no Irão é, afinal, americano

O Governo iraniano apresentou na terça-feira o seu primeiro avião de combate de fabrico totalmente iraniano, mas há agora vários especialistas internacionais em aviação e segurança a garantir que o aparelho é, afinal, americano.

Joseph Dempsey, investigador na área da defesa e segurança no International Institute for Strategic Studies, é um deles e, no Twitter, publicou duas fotos para demonstrar as semelhanças entre o avião iraniano e o caça Northrop F-5E Tiger II, construído pela primeira vez nos EUA no início da década de 1970. Teerão adquiriu vários destes caças em 1974, cinco anos antes da revolução no país.

Em declarações à “CNBC”, outro investigador do mesmo instituto, Douglas Barrie, fez a mesma comparação, concedendo, no entanto, que algumas das peças do aparelho possam ter sido fabricadas no Irão, que tem “capacidade industrial para, pelo menos, montar fuselagem para este tipo de aeronaves”.

Defendendo também que a aeronave apresentada é muito parecida, em termos de design, com o avião fabricado nos EUA, John Sneller, diretor de aviação na consultora na área da defesa Jane’s IHS Markit, referiu àquela cadeia televisiva que o Irão está a tentar mostrar que ainda tem capacidade para fabricar caças e a provar aos observadores internacionais que os sistemas internos da suas aeronaves foram modernizados.

Com toda a “pressão vinda dos EUA, Israel e Arábia Saudita”, Teerão ter-se-á sentido tentado a “mostrar ao seu povo que também consegue proteger-se”, afirmou John Sneller, acrescentando que embora o Irão esteja a “desenvolver as suas capacidades militares, está longe de conseguir fabricar as suas próprias aeronaves”. A consultora que dirige estima que Teerão tenha 31 caças F-5E de um único lugar e 17 aeronaves F5-5 de dois lugares.

Na terça-feira, a televisão estatal iraniana divulgou imagens do Presidente Hassan Rouhani sentado no cockpit daquele que foi apresentado como o primeiro avião de combate fabricado na íntegra no Irão, batizado pelo nome de “Kowsar”. Equipado com “material tecnológico de ponta”, incluindo radares polivalentes, a nova aeronave foi construída unicamente para efeitos de segurança, conforme garantiu o Presidente iraniano. “Quando falo da nossa capacidade para nos defendermos, isso significa que procuramos uma paz duradoura”, afirmou, acrescentando que não é verdade que o Irão esteja a aumentar a sua força militar porque deseja uma guerra. “Nós procuramos a paz, não a guerra. Se o Irão não tiver ao seu alcance meios de dissuasão, isso torna mais fácil aos outros países entrar no nosso”.