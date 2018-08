EUA apertam cerco a empresas e indivíduos que cooperam com Rússia e Coreia do Norte

O Departamento do Tesouro dos EUA colocou na lista negra várias empresas e indivíduos acusados de violarem a proibição de comércio de energia com a Coreia do Norte e as leis norte-americanas contra a cooperação com o Serviço Federal de Segurança da Rússia. De acordo com o diário “The Wall Street Journal” (WSJ), as medidas foram tomadas esta terça-feira em separado e fazem escalar a pressão diplomática de Washington sobre Moscovo.

Segundo elementos da Administração Trump, mais de 200 empresas russas, bancos, indivíduos, funcionários governamentais e instituições estão a ser objeto de sanções, incluindo alguns dos aliados mais próximos do Presidente Vladimir Putin e alguns dos oligarcas mais ricos da Rússia.

Enquanto isso, agências norte-americanas tentam forçar o Kremlin a acabar com a interferência russa em eleições, os ciberataques e outras atividades de ingerência. O WSJ avança também que muitos responsáveis defendem uma legislação capaz de forçar a Casa Branca a aplicar penas económicas ainda mais duras. Isto tendo em conta a investigação federal sobre a interferência russa nas eleições de 2016, as cedências de Trump a Putin e as reiteradas dúvidas do Presidente dos EUA em relação aos serviços de inteligência norte-americanos.

No entanto, funcionários da Administração sublinham a importância de equilibrar o confronto com a necessidade de cooperação com a Rússia em assuntos como o Irão, a Síria ou a Coreia do Norte. A Agência Internacional de Energia Atómica afirmou esta terça-feira que Pyongyang continua a desenvolver o seu programa nuclear, apesar do acordo entre os EUA e a Coreia do Norte com vista à desnuclearização da península coreana.