Cohen intimado a prestar declarações sobre a Fundação Trump

O antigo advogado de Donald Trump, que se declarou culpado de oito crimes, alguns deles relacionados com o seu negócio de licença de táxis em Nova Iorque e Chicago, foi intimado pelo Departamento dos Serviços Financeiros de Nova Iorque a prestar declarações sobre a fundação do Presidente dos EUA.

A intimação foi feita pouco tempo depois de o advogado de Michael Cohen ter dito à CNN que o seu cliente tem informações que podem vir a “ser do interesse” do procurador Robert Mueller, que está a investigar a alegada interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. Sobre o seu propósito, falou um porta-voz daquele departamento, James Gazzale, explicando simplesmente que a intimação tem como objetivo “obter informações relevantes”. Citado pela AP, o porta-voz disse ainda que o seu departamento vai trabalhar diretamente com o procurador-geral de Nova Iorque e com o procurador distrital de Manhattan.

O ex-advogado de Donald Trump declarou-se culpado na terça-feira, perante um tribunal de Nova Iorque, de fraude bancária, fraude fiscal e violação da lei de campanha eleitoral, garantindo que foi o próprio presidente quem lhe pediu para pagar pelo silêncio tanto de Stormy Daniels, como da antiga modelo da Playboy Karen McDougal. No mesmo dia, o ex-diretor de campanha do Presidente dos EUA, Paul Manafort, assumiu a sua responsabilidade por oito crimes de fraude fiscal e fraude bancária.

Trump reagiu já esta quarta-feira à confissão, desaconselhando no Twitter a contratação dos serviços de Cohen: “Se alguém está à procura de um bom advogado, sugiro veementemente que não contrate os serviços de Michael Cohen”. Mais tarde escreveu na mesma rede social que o seu ex-advogado declarou-se culpado de dois crimes “que de facto não são crime” e mais tarde ainda disse, numa entrevista à “Fox” que será transmitida na quinta-feira na íntegra, que o dinheiro usado para pagar às duas mulheres veio da sua fortura e não dos fundos da campanha eleitoral.

O Presidente norte-americano também criticou a condenação do seu ex-diretor de campanha, acusando a justiça de ter “pegado num caso de impostos com 12 anos e exercido uma enorme pressão sobre Manafort que, ao contrário de Cohen, recusou vergar-se e inventar histórias para conseguir um acordo”.