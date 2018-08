Cinco pessoas que trabalharam para o Presidente cometeram crimes. “O que diz tudo isto sobre Trump?”

“Estes são todos os criminosos de Trump”, “Todos os bandidos do Presidente”, “história de mercenário” ou “apenas um completo fantasista pode continuar a dizer que a investigação é uma farsa”. Tudo isto são expressões, frases ou títulos de artigos e opiniões publicadas nas últimas horas pela imprensa norte-americana, depois de ter sido provado que Michael Cohen, ex-advogado de Trump, e Paul Manafort, antigo diretor de campanha do Presidente, cometeram “graves crimes”.

“The New York Times” é dos jornais que dá maior destaque ao assunto. Num editorial assinado pelo publisher e pela direção do jornal é questionada a moralidade do Presidente. “O que isto diz sobre Trump, que escolheu para liderar a sua campanha alguém como [Paul] Manafort, a quem ainda na terça-feira chamou de “bom homem”? Diz-nos que Trump é consistente e consistentemente desrespeitador da honestidade e ética, porque se rodeou de pessoas de carácter fraco, talvez até criminoso, ao longo da sua carreira.”

O editorial relembra ainda a “história de mercenário” de Manafort, que trabalhou para “alguns dos mais notórios criminosos e autocratas do mundo”. E enumera: o filipino Ferdinand Marcos, o angolano Jonas Savimbi, o congolês Mobutu Sese Seko e o ucraniano pró-Kremelin Viktor Yanukovych. E com este percurso apontado, a escolha de Trump para a direção da campanha é criticada e questionada: será que foi precisamente pela “história de mercenário?”

Paul Manafort, 69 anos, dirigiu a campanha de Donald Trump na corrida à Casa Branca. Esta terça-feira foi considerado culpado de oito crimes de fraude fiscal e fraude bancária (sem consenso, foi anulado o julgamento de dez outras acusações). Horas antes, Michael Cohen, que foi advogado pessoal de Trump durante dez anos, chegava a acordo com a Justiça e admitia a culpa nos crimes de fraude bancária e fiscal, bem como por violação das leis do financiamento de campanhas eleitorais. O antigo “fix-it guy” do Presidente, que em tempos chegou a dizer que era tão leal que estaria disposto a “receber uma bala” por Trump, também é motivo de vários textos na imprensa norte-americana, até porque o próprio admite crimes que lhe foram encomendados por Donald Trump.

“Vamos então ver: o próprio advogado de Trump acusa-o, sob juramento, de cometer um crime”, lê-se no texto. “Apenas um completo fantasista – é isso mesmo, apenas o Presidente Trump e o seu culto - pode continuar a dizer que a investigação à interferência estrangeira nas eleições americanas, que já rendeu dezenas de outras acusações e declarações de culpa, é uma farsa ou um esquema ou uma caça às bruxas.”

No Vox há uma clara tendência editorial. “Estes são todos os criminosos à volta de Trump”, titulam num artigo que enumera todas as pessoas que de alguma forma estiveram ao lado do Presidente e que já se declararam culpados ou foram considerados culpados pela Justiça norte-americana. “É agora uma lista em crescimento”, lê-se.

Além de Cohen e Manafort, listam também Michael Flynn, ex-conselheiro para a Segurança Nacional, que admitiu ter mentido ao FBI, e Rick Gates, um protegido de Manafort e também envolvido na campanha à presidência, que disse ter conspirado contra os EUA e prestou falsos testemunhos ao FBI. Finalmente, figura na lista George Papadopoulos, do gabinete de polícia externa, também deu informação falsa ao FBI sobre os contactos com a Rússia.

Contas feitas, são cinco os homens da equipa de Trump que foram já considerados culpados de crimes. “Por agora. Isto é aquilo que sabemos”, acrescenta o Vox.

“ A terrível terça-feira de Trump”

O subtítulo que acaba de ler é o título da manchete do site da Time. E tal como este há muitos semelhantes - “o pior dia” ou “um dia mesmo mau”, por exemplo. A admissão de Cohen e o veredito de Manafort “trouxe todos os problemas do Presidente de uma só vez e, provavelmente, terá repercussões nos próximos meses”, lê-se.

Ainda no “New York Times” foi publicado um artigo de opinião que questiona se a situação de Michael Cohen pode derrubar Trump. “Admitiu também os arranjos para pagar 130 mil dólares pelo silêncio de [Stormy] Daniels. Como o pagamento tinha como objetivo influenciar as eleições ao proteger a imagem de Trump, isto constitui uma contribuição ilegal muito excessiva para os limites das contribuições pessoais”, sublinha Ken White, advogado criminal e ex-procurador federal numa texto de opinião.

“Por agora, o estatuto de Presidente de Trump provavelmente imuniza-o de acusações e processos. Mas não é imune a um impeachment ou de ser implicado como um co-conspirador na jangada de outras acusações. Sobretudo se os democratas conseguirem a vaga azul com a qual sonham nas eleições intercalares, o “once-cocky fixer” Michael Cohen, agora humilde, pode ser testemunha chave durante as audiências do impeachment do nosso 45º Presidente”, escreve White.

Num outro texto, assinado por Noah Bookbinder, Barry Berke e Norman Eisen, todos de alguma forma ligados a instituições de defesa da Justiça, ética e moral, defende-se que o trabalho jornalístico tantas vezes apelidado de fake news pelo Presidente, realmente nunca o foi. “O que significa o veredito de Manafort”? Que nunca se tratou de uma caça às bruxas. Os autores atacam diretamente Trump, que em tempos, quando começaram as investigações, acusou os jornais e jornalistas de estarem a fazer uma “caça às bruxas”. E para os advogados, a condenação de Manafort vem provar que é “uma das mais bem sucedidas investigações especiais da história.”

Lembram ainda que, depois de tudo isto, torna-se mais difícil que Trump aceite testemunhar livremente e, possivelmente, levará a uma longa batalha judicial para que a Justiça consiga ouvir o Presidente (já aconteceu com Nixon).

A tensão entre o Presidente e a imprensa não é de agora. Já vem desde os tempos de campanha. Nos últimos tempos intensificou-se, com Trump a impedir jornalistas de acederem às conferências de imprensa diárias da Casa Branca, com as acusações de fake news e, na semana passada, com uma iniciativa dos órgãos de comunicação que criticaram a interferência do Presidente no trabalho dos jornalistas. Cerca de 300 jornais juntaram-se, por convite do “Boston Globe”, e publicaram editoriais contra os ataques à imprensa, apelando à criação de uma frente comum em defesa da liberdade de expressão.