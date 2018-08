Aung San Suu Kyi perde prémio Liberdade de Edimburgo por recusa em condenar violência contra rohingya

A Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi vai perder a distinção Liberdade de Edimburgo pela sua recusa em condenar a violência contra os rohingya em Myanmar. Segundo o jornal inglês “The Guardian”, este será o sétimo título honorífico que Suu Kyi perde no último ano no Reino Unido. A capital escocesa segue os exemplos de Oxford, Glasgow e Newcastle, que também lhe retiraram prémios equivalentes nas respetivas cidades.

O prémio Liberdade de Edimburgo foi atribuído a Suu Kyi em 2005 para homenagear o seu papel na defesa da paz e democracia na antiga Birmânia, numa altura em que se encontrava em prisão domiciliária. O então Lord Provost da capital escocesa (o equivalente a um presidente de Câmara) comparou-a a Nelson Mandela, descrevendo-a como “um símbolo de resistência pacífica face à opressão”. “Honrando-a, os cidadãos de Edimburgo estão a apoiar publicamente o seu trabalho incansável pela democracia e pelos direitos humanos”, acrescentou.

Em novembro do ano passado, Frank Ross, o atual Lord Provost de Edimburgo, escreveu a Suu Kyi, apelando à sua “coragem moral e influência incomensuráveis” para permitir o regresso seguro dos rohingya ao estado de Rakhine, no noroeste de Myanmar. Não tendo recebido qualquer resposta, Ross apresentou uma moção a pedir que o prémio Liberdade de Edimburgo lhe fosse retirado com efeitos imediatos.

Suu Kyi tem sido acusada de cumplicidade e apatia

Enquanto conselheira de Estado em Myanmar, uma posição equivalente ao cargo de primeiro-ministro no país, Suu Kyi tem-se recusado repetidamente a pronunciar-se sobre a violência cometida pelos militares contra os rohingya em Rakhine. A repressão, que começou em agosto do ano passado, já levou mais de 700 mil pessoas a fugirem para o Bangladesh, além de ter resultado em dezenas de milhares de mortos, agressões e violações de mulheres e aldeias arrasadas. As Nações Unidas já disseram que a violência contra os rohingya, que são uma minoria muçulmana num país de maioria budista, corresponde a uma “limpeza étnica”.

No último ano, Suu Kyi tem sido acusada de cumplicidade e apatia em relação aos crimes cometidos contra aquela comunidade. Num discurso em Singapura esta terça-feira, referiu-se a eles simplesmente como “pessoas deslocadas do norte de Rakhine”. A dirigente responsabilizou ainda o terrorismo – e não os militares – pela violência e criticou a comunidade internacional, dizendo: “O mundo exterior pode escolher os assuntos nos quais deseja focar-se”.