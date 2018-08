Asia Argento nega ter tido relações sexuais com Bennett. Há SMS a sugerirem o contrário

Depois de se remeter ao silêncio, Asia Argento negou esta terça-feira ter mantido relações sexuais com Jimmy Bennett, o ator a quem aceitou pagar 380 mil dólares (cerca de 330 mil euros), depois de este alegar que foi vítima de abuso sexual pela atriz, em 2013, quando ele tinha apenas 17 anos.

“Estou profundamente chocada e magoada por ter lido notícias absolutamente falsas. Nunca tive nenhum relacionamento sexual com Bennett”, afirma a atriz e realizadora num comunicado, esclarecendo que foi o seu então companheiro, o chefe Anthony Bourdain, a assumir o pagamento, como forma de afastar o jovem ator das suas vidas e evitar “sofrer mais intrusões”.

Já depois de o comunicado ser tornado público, o site TMZ publica alguns SMS trocados entre o casal, afirmando que o seu teor sugere algumas contradições. Argento e Bourdain estavam juntos há mais de um ano antes da morte do chefe norte-americano e, segundo ela, “Anthony comprometeu-se pessoalmente a ajudar Bennett economicamente”.

Numa das mensagens, Bourdain escreve que pagar ao ator “não é uma admissão de nada, nenhuma tentativa de comprar silêncio”, mas “simplesmente uma oferta para ajudar uma alma obviamente torturada” e “desesperada” por dinheiro.

O chefe sublinha estar ao lado da namorada, que numa das respostas afirma não estar disposta a comprar o silêncio de Bennett “por algo que não é verdade”. “Também estou falida”, acrescenta. Bourdain, escreve o TMZ, deixa então claro que tomará conta das negociações.

Porém, num outro SMS, Asia refere-se ao que parece admitir ter sido uma relação sexual, não a descrevendo como violação, mas afirmando: “Estava congelada. Ele estava em cima de mim. Depois disse-me que eu tinha sido a sua fantasia sexual desde os 12 anos”.

Em nenhum momento Asia Argento faz referências à fotografia, que terá sido peça central nas negociações, e em que a atriz e o jovem ator que a acusa aparecem juntos, na cama, com as cabeças encostadas e em tronco nu.

Alegadamente, a foto foi tirada no quarto de hotel na Califórnia, onde Bennett garante ter sido abusado por Argento. A atriz tinha então 37 anos.

Em 2004, Argento e Bennett contracenaram como mãe e filho no filme “The Heart Is Deceitful Above All Things”, que a atriz italiana realizou e coescreveu. O advogado do ator chegou a pedir 3,5 milhões de dólares (2,62 milhões de euros) por Argento ter alegadamente infligido, de forma intencional, ao seu cliente sofrimento emocional, perda de rendimentos e agressão sexual. Em outubro, um mês antes desse pedido, a revista “The New Yorker” publicava um artigo que incluía Argento entre 13 mulheres que acusavam Weinstein de assédio e violação.