Sismo de magnitude 7,3 atinge a costa norte da Venezuela

Um terramoto de magnitude 7.3 na escala de Richter atingiu a costa norte da Venezuela no final da tarde desta terça-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O terramoto, que ocorreu a uma profundidade de cerca de 120 quilómetros e teve epicentro a 20 quilómetros a noroeste de Yaguaraparo, no leste da Venezuela, foi sentido na capital, Caracas, onde várias testemunhas disseram ter visto edifícios a abanar e outros a ser evacuados, e nos estados de Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia, Anzoátegui, Sucre e ilha de Margarita.

Também terá sido sentido no Equador e na Colômbia, segundo relatos partilhados no Twitter, entre eles o de Andrés Pastrana, antigo presidente colombiano. O aeroporto de Bogotá esteve encerrado durante alguns minutos para se proceder a uma inspeção da pista mas entretanto foi reaberto.

Até ao momento não há registo de vítimas ou de danos materiais, segundo informou o ministro do Interior, Néstor Reverol, informação corroborada à agência de notícias Associated Press por um comandante dos bombeiros da capital, segundo o qual apenas um edíficio no leste da cidade terá sido afetado pelo sismo, tendo caído parte da sua fachada.

O sismo, que segundo a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas teve uma magnitude do de 6,3 e não 7,3, ocorreu enquanto se realizava uma manifestação de apoio ao Presidente Nicolás Maduro junto ao palácio presidencial, na capital venezuelana. O centro de alerta de tsunamis do Pacífico emitiu um aviso na sequência do terramoto.

