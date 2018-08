Protestos, violência, restrições. As portas fecham-se cada vez mais para os venezuelanos

Mais do que declarações de circunstância, tratou-se de um verdadeiro apelo. “O Brasil é um país de imigrantes. Temos que ser generosos e receber os irmãos venezuelanos”, disse esta terça-feira, em declarações à agência EFE, em Medellín, Colômbia, o ministro da Segurança Pública brasileiro, Raul Jungmann, depois de um fim de semana de violência no município fronteiriço de Pacaraima, no estado brasileiro de Roraima. Desde o início da crise económica na Venezuela, pontuada por uma altíssima inflação e escassez de alimentos, medicamentos e cuidados de saúde nos hospitais e clínicas, já entraram naquela localidade cerca de 60 mil venezuelanos no último ano e meio, segundo estimativas das autoridades brasileiras. Um número que, à partida, já seria elevado mas ainda o é mais tratando-se Roraima de um dos mais pobres estados do Brasil.

Aqueles que vivem em Pacaraima, cidade com cerca de 12 mil habitantes, mas também na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, queixam-se há vários meses de que não há capacidade nem infraestruturas para acolher tantos venezuelanos e, portanto, foi sem grande surpresa que foram encarados os acontecimentos de sábado passado, quando um grupo de moradores de uma localidade vizinha de Pacaraima destruíram os acampamentos improvisados e temporários em que vivem milhares de venezuelanos.

Tudo começou depois de uma família de um comerciante local ter alegadamente sido assaltada por um grupo de venezuelanos. A polícia não confirmou a identidade e a nacionalidade do alegado atacante nem no próprio dia nem nos seguintes, mas isso não impediu os moradores de sair à rua para protestar contra as dificuldades em que dizem viver devido à chegada intempestiva de venezuelanos à região. “É inconcebível que seja canalizado tanto dinheiro para resolver o problema da imigração e não haja dinheiro para nos ajudar”, dizia um dos residentes em Pacaraima ao “New York Times”.

Embora a ideia não fosse “atacar venezuelanos mas sim protestar contra a falta de intervenção do Estado na região”, conforme disse o mesmo residente, a verdade é que rapidamente o protesto em teoria pacífico tornou-se violento. Os manifestantes destruíram tendas, queimaram pertences e arremessaram pedras e outros objetos. “Não queremos mais esses bandidos aqui. Eles estão a roubar as nossas casas e a violar as nossas mulheres”, ouve-se numa das gravações divulgadas nas redes sociais. Noutro vídeo vê-se um grupo de pessoas atirar gasolina para uma das barracas, gesto seguido da ordem: “Vamos queimá-los”.

Em resposta, o Governo brasileiro anunciou o reforço da fronteira com o país vizinho, enviando cerca de 60 agentes da Força de Segurança Nacional, unidade de elite da Polícia Federal, para Pacaraima. Da parte do estado de Roraima houve um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que encerrasse a fronteira para impedir a entrada de mais venezuelanos e evitar aquilo que foi descrito como um futuro “derramamento de sangue”, mas a resposta foi negativa - o encerramento é “impensável”, além de que seria “ilegal”, disse o ministro da Segurança Institucional da Presidência da República do Brasil, Sergio Etchegoyen, reafirmando assim a posição do Governo brasileiro em relação a este assunto. Há planos para encaminhar 18 mil venezuelanos para outras partes do país e ajudá-los aí a recomeçar as suas vidas mas até agora apenas cerca de 800 foram acolhidos em cidades como São Paulo, Manaus, Brasília e Rio de Janeiro, segundo números da ONG brasileira Conectas.

Do êxodo à reforma económica de Maduro e vice-versa

O incidente em Pacaraima levou mais de mil venezuelanos a regressar ao país de onde haviam fugido mas entretanto houve outros tantos que voltaram a atravessar a fronteira. Só na segunda-feira eram esperados cerca de 900 venezuelanos no estado de Roraima, desta vez com promessas de um bom acolhimento. Um grupo de residentes terá, aliás, organizado aquilo a que se referiram como uma “caravana de paz” para afastar a ideia de intolerância para com os seus vizinhos venezuelanos. Garantiram que estes são bem-vindos e que a incompreensão e a violência são águas passadas.

Parte disso, deste êxodo insistente, explica-se pela criação de uma nova moeda na Venezuela, o bolívar soberano (Bs.S), que resultou de uma polémica reconversão monetária que eliminou cinco zeros à moeda local e, no imediato, veio adensar a percepção de instabilidade e crise no país. O pacote de reformas apresentado pelo Presidente Nicolás Maduro também inclui um aumento extraordinário do salário mínimo - de 5.196.000 para 180.000.000 bolívares (de 1,14 euros para 39,50 euros), ou seja, 35 vezes superior ao que os venezuelanos recebem atualmente, a implementação do virtual Petro, a criptomoeda criada em fevereiro que será usada para todas as operações relacionadas com a atividade petrolífera, o aumento do preços dos combustíveis e a implementação de um novo sistema de controlo cambial, que deixará de ter por base o dólar americano para estar indexado ao petro. O Governo venezuelano defende esta via como a única para conter a inflação mas a oposição, assim como outros críticos, antecipam mais e mais caos. Houve aliás apelos à greve e aos protestos esta terça-feira.

ONU estima que 2,3 milhões de venezuelanos tenham fugido do seu país devido à crise política e económica

Além do Brasil, outros países têm sido encarados como bóia de salvação pelos venezuelanos que procuram uma vida melhor, entre eles a Colômbia, Equador, Peru e Chile. E também ali a chegada de venezuelanos começa a ser encarada com algumas reservas. No sábado, aliás, o governo do Equador introduziu novas restrições à entrada de imigrantes que deixou centenas bloqueados do lado colombiano da fronteira. Nos últimos três anos, entraram na Colômbia cerca de três mil venezuelanos por dia, tendo o país garantido residência temporária a mais de 800 mil. Segundo o Governo do Peru, só na semana passada chegaram ao país cerca de 20 mil venezuelanos. No total, a ONU estima que 2,3 milhões de venezuelanos tenham fugido do seu país devido à crise política e económica.

Mas não é só o êxodo de venezuelanos que está a gerar a discórdia entre países vizinhos. Também a chegada em massa de cidadãos da Nicarágua à Costa Rica, fugindo da violência dos protestos contra o Governo que continuam a ser duramente reprimidos pelas forças de segurança e grupos armados ligados ao regime, está a exacerbar as tensões entre os dois países. No sábado passado, centenas de pessoas participaram num protesto contra a presença de nicaraguenses e algumas delas foram vistas com suásticas nas ruas. Ainda não há dados oficiais sobre o número de nicaraguenses que chegaram à Costa Rica nos últimos meses uma vez que muitos deles entram por passagens informais abertas entre os dois países (as chamadas “veredas”), mas a sua presença é cada vez mais óbvia nas áreas fronteiriças.