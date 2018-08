Primeiro-ministro australiano sobrevive a desafio à sua liderança e apela à unidade

O primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull apelou esta terça-feira à unidade depois de sobreviver a um desafio à sua liderança, encabeçado por um colega de Governo. Segundo os deputados do Partido Liberal, no poder, Turnbull venceu a votação por 48-35.

“É realmente importante que deixemos as nossas diferenças para trás e continuemos o trabalho de olharmos pelos australianos”, disse o chefe do Executivo depois de conhecido o resultado da votação.

A especulação sobre o futuro de Turnbull como líder do partido aumentou nos últimos dias. Enfrentando uma grande contestação por parte dos deputados conservadores em relação a uma importante política de mudança climática, acabou na segunda-feira por abandonar o projeto para tentar estancar o conflito no seio do Governo.

O primeiro-ministro também está sob pressão por causa de uma série de sondagens que indicam que o Governo sofrerá uma grande derrota nas próximas eleições, agendadas para antes de maio do próximo ano.

Na Austrália dificilmente um PM leva mandato até ao fim

Apesar de ter conseguido vencer a votação, a curta margem de apenas 13 votos dificilmente lhe trará confiança. Turnbull garantiu que não “guarda ressentimentos contra Peter Dutton”, o seu principal desafiador na votação e que continuará a ameaçar a sua liderança.

No entanto, qualquer que seja o líder do partido no poder, o Governo está a deixar a sua desunião às claras, o que só dá força ao líder da oposição, Bill Shorten.

Ao longo da última década, a política australiana foi marcada por uma série de golpes de liderança, com três primeiros-ministros depostos por rivais dentro dos próprios partidos. Em consequência, nenhum chefe de Governo conseguiu, nos últimos tempos, cumprir o mandato de três anos até ao fim.

O próprio Turbull tornou-se primeiro-ministro em 2015 depois de destituir Tony Abbott num desafio à liderança, semelhante àquele a que acaba de sobreviver.