Pequim otimista quanto a negociações com Washington sobre guerra comercial

A China afirmou nesta terça-feira que tem esperança de "obter bons resultados" nas conversações sobre a disputa comercial com os Estados Unidos, numa altura em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse não esperar grande coisa desse diálogo.

O vice-ministro do Comércio chinês, Wang Shouwen, deve reunir-se nos próximos dias em Washington com o subsecretário do Tesouro norte-americano que tem o pelouro dos assuntos internacionais, David Malpass. Mas, numa entrevista divulgada hoje pela agência Reuters, citada pela AFP, Trump referiu não esperar grande coisa das conversações, precisando que não tem agenda para a resolução do conflito sobre as tarifas e apontando para um "horizonte a longo prazo".

"Na China continuamos com esperança de obter bons resultados" nas negociações, afirmou hoje Lu Kan, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. "A China não gosta de se exprimir antes do início das negociações. Esperamos que as duas partes possam sentar-se calmamente, com pragmatismo e trabalhar bastante para alcançar bons resultados com base na igualdade e na confiança", insistiu Lu, em conferência de imprensa.

O secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, teve conversações em junho, em Pequim, com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, mas sem conseguir reduzir a tensão.

Após a imposição no início de julho de taxas às importações de produtos chineses representando 34 mil milhões de dólares, Washington prepara-se para taxar a partir de 23 de agosto uma série de outros produtos, no valor de 16 mil milhões de dólares. A administração Trump acusa a China de práticas "desleais" e de "roubo de propriedade intelectual", exortando o gigante asiático e reduzir drasticamente o excedente comercial com os Estados Unidos.

Em resposta, Pequim adotou em julho taxas no valor de 34 mil milhões de dólares para produtos norte-americanos importados, nomeadamente porco e soja, e prometeu tarifas suplementares de 16 mil milhões. "Creio que certamente a China manipula a sua divisa" para resistir às tarifas, disse Trump à Reuters, repetindo uma acusação que já tinha feito várias vezes.

O banco central chinês refutou hoje qualquer manipulação, reafirmando que não transforma a taxa (do yuan) em "arma" comercial.