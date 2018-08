Morreu Otavio Frias Filho, diretor da “Folha de S. Paulo”

Jornalista dirigia o jornal brasileiro desde 1984. Aos 61 anos, perdeu a luta contra um cancro do pâncreas

Morreu o diretor do jornal brasileiro “Folha de S. Paulo”, na madrugada desta terça-feira, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Otavio Frias Filho tinha 61 anos e combatia desde setembro do ano passado um cancro no pâncreas.

Diretor desde 1984, Frias Filho estudou Direito e Ciências Sociais na Universidade de São Paulo (1975-1983). O jornal que dirigia lembra-o como alguém que “modernizou o jornalismo brasileiro na década de 1980”.

Um artigo do “El País” brasileiro fala de um homem que “implementou mudanças editoriais e gráficas que reformularam a ‘Folha’ – do texto direto, herdeiro das agências de notícias, à conduta dos jornalistas, incluindo a obrigatoriedade de ouvir acusados em reportagens”. O jornal recorda ainda que sob a sua liderança a “Folha de S. Paulo” criou uma secção para reconhecer erros e falhas, a que chamou “Erramos”.

Para além de chefiar a redação, Otavio Frias Filho escrevia também textos de opinião, ensaios e entrevistas. As suas palavras navegaram noutros palcos, como no teatro e crítica. Foi autor ainda de vários livros.

Frias Filho era casado e tinha duas filhas. A notícia da sua morte gerou foi lamentada por muitos políticos e outras personalidades brasileiras, como pode ver-se aqui: