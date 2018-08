Microsoft deteta novas ações de hackers russos a menos de três meses das intercalares nos EUA

A Microsoft informou esta terça-feira que detetou novas ações de piratas informáticos russos contra grupos políticos nos EUA, a menos de três meses das eleições intercalares. Segundo a empresa, um grupo de hackers ligado ao Kremlin criou domínios de internet falsos que se faziam passar pelos sites de duas organizações conservadoras americanas, o Hudson Institute e o International Republican Institute.

Três outros domínios falsos tentavam fazer-se passar por sites pertencentes ao Senado norte-americano. Recentemente, uma descoberta semelhante da Microsoft levou a senadora Claire McCaskill, democrata do Missouri que concorre à reeleição em novembro, a revelar que hackers russos tentaram, sem sucesso, infiltrar-se na sua rede de computadores no Senado.

Estas tentativas de ataque assemelham-se à alegada interferência russa nas eleições de 2016, que, segundo os serviços de informação dos EUA, se destinava a ajudar a eleger o republicano Donald Trump, prejudicando a candidatura da sua rival democrata, Hillary Clinton.

“Atividade focada em perturbar a democracia”

Contudo, desta vez, mais do que ajudar um partido em detrimento de outro “esta atividade está fundamentalmente focada em perturbar a democracia”, disse o presidente e diretor jurídico da Microsoft, Brad Smith, citado pela agência de notícias Associated Press.

Smith acrescentou que não há sinais de que os hackers tenham conseguido persuadir alguém a clicar nos sites falsos, o que poderia ter exposto os alvos a infiltração em computadores, vigilância oculta e roubo de dados. A Microsoft já recorreu aos tribunais para fechar 84 sites falsos, incluindo os mais recentes revelados esta terça-feira.

O porta-voz do Hudson Institute, David Tell, reagiu, dizendo: “Estamos felizes que o nosso trabalho esteja a atrair a atenção de atores malignos. Isso significa que estamos a ter impacto, presumivelmente.” Já o International Republican Institute é liderado por um conselho que inclui seis senadores republicanos e Mitt Romney, um eminente crítico da Rússia que se candidata a um lugar no Senado pelo estado do Utah.