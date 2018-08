Itália. 177 migrantes só desembarcam se UE mostrar “espírito de solidariedade”, diz Salvini

Um navio da Guarda Costeira italiana, com 177 pessoas a bordo, atracou esta segunda-feira no porto siciliano de Catânia mas o ministro do Interior, Matteo Salvini, não autoriza o desembarque dos refugiados e migrantes. Na quarta-feira, o navio Ubaldo Diciotti resgatou 190 pessoas de um barco sobrelotado a cerca de 17 milhas da ilha de Lampedusa. Treze dessas pessoas foram transferidas para receberem tratamento médico de emergência.

Os migrantes, que se encontram há cinco dias a bordo, não poderão pisar solo italiano até que “a Europa entre em cena para ajudar”, disse Salvini. Em declarações à televisão italiana, o ministro impôs as suas condições: “O navio pode desembarcar em Itália desde que os 177 migrantes sejam distribuídos num espírito de solidariedade da União Europeia.”

Malta recusa os migrantes, Itália mantém-nos a bordo

Desde a semana passada, Roma tem insistido que Malta deveria receber o grupo porque o barco passou pela zona de busca e resgate do país. Contudo, as autoridades maltesas recusam-se a aceitar os migrantes, alegando que estes queriam chegar a Itália. Os 13 migrantes que precisaram de tratamento médico urgente disseram que Malta os escoltou para fora da zona de resgate.

Na tarde desta segunda-feira, depois de três dias de negociações, o ministro italiano dos Transportes anunciou que o navio Diciotti atracaria em Catânia, o que acabou por acontecer às 23h53 locais (menos uma hora em Lisboa). Pouco depois, fontes próximas de Salvini fizeram saber que o navio tinha autorização para atracar mas os migrantes teriam de permanecer a bordo.

Na sua maioria provenientes da Eritreia e da Somália, os migrantes “precisam de assistência o mais rapidamente possível”, alertou ao jornal “The Guardian” Giovanna Di Benedetto, porta-voz da organização Save The Children. “Alguns deles passaram vários meses, se não mais de um ano, presos em campos de detenção da Líbia”, acrescentou.