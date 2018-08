Foi guarda num campo de concentração nazi e fugiu para os EUA em 1957. Mais de 60 anos depois, Jakiw Palij foi deportado

“Nunca teria recebido o visto se tivesse contado a verdade. Toda a gente mentiu”

Foram estas as palavras de Jakiw Palij quando investigadores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos bateram à sua porta, em Queens, Nova Iorque, em 1993. Palij, um antigo guarda nazi que serviu no campo de concentração de Trawniki, na Polónia, entrou nos EUA em 1949 como refugiado para fugir das consequências da derrota do nazismo, abrigando-se assim, ironicamente, num dos países vencedores da II Guerra Mundial. Quase 70 anos depois, Palij foi deportado esta terça-feira, conta o “New York Times”.

Palij mentiu para entrar nos Estados Unidos. O homem, que nasceu num território que agora pertence à Ucrânia, alegou perante as autoridades alfandegárias que tinha sido agricultor e trabalhador numa fábrica durante a guerra na Europa. Mais: disse que nunca tinha vestido uma farda militar. Palij viu e terá contribuído para a chacina de milhares de judeus em Trawniki, embora negue qualquer envolvimento. Mas o disfarce aguentou-se e em 1957 recebeu até a cidadania norte-americana.

Mais de 30 anos depois, em 1993, começou a ser investigado quando o seu nome apareceu numa lista de antigos nazis. Um seu ex-colega revelou que viveria “algures na América”. Era verdade: vivia em Queens com Maria, a mulher. A investigação levou um juiz, dez anos depois, a retirar-lhe a cidadania e ainda a ordenar a sua deportação. Mas ninguém o aceitou. Alemanha, Polónia, Ucrânia e outros. Ninguém abriu a porta.

E assim continuou por Queens, onde foi alvo de manifestações frequentes por parte da comunidade judaica, alertando vizinhos. Palij foi desenhador até à reforma.

Vinte e cinco anos depois do início da investigação, Palij foi finalmente deportado. Aos 95 anos, aterrou em Düsseldorf, na Alemanha, esta terça-feira de manhã.

O processo burocrático não foi fácil, pois Palij não tem qualquer nacionalidade. O embaixador norte-americano em Berlim, Richard Grenell, admitiu que houve “conversas difíceis”, mas reconheceu que havia uma “obrigação moral” da Alemanha para acolher Palij, pois servira em nome do Governo daquele país. Não se sabe onde ficará alojado, mas a justiça alemã alertou no passado que não deverá haver provas suficientes para acusar Palij de crimes de guerra.