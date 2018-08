Exército israelita investiga morte de dois adolescentes palestinianos

É a primeira vez que o exército israelita abre um inquérito desde o início, a 30 de março, de manifestações em Gaza

O exército israelita indicou nesta terça-feira estar a investigar as circunstâncias da morte de dois adolescentes palestinianos por soldados israelitas em maio e julho junto à barreira de segurança que separa a faixa de Gaza de Israel. Trata-se da primeira vez que o exército israelita abre um inquérito desde o início, a 30 de março, de manifestações em Gaza, no âmbito da campanha da Marcha do Retorno, durante as quais pelo menos 171 palestinianos foram mortos por soldados israelitas.

Acusado de uso excessivo da força, o exército israelita alega a necessidade de defender o seu território e impedir as infiltrações de palestinianos. Segundo um comunicado do exército, a polícia militar está a investigar as circunstâncias da morte de Abdelfattah Abdelnabi, 18 anos, morto por tiros israelitas no norte da faixa de Gaza a 30 de março.

Um vídeo divulgado na altura por um 'site' de informação israelita, Ynet, parecia mostrar o jovem a afastar-se a correr da barreira de segurança com um pneu, antes de ser abatido com uma bala nas costas.

O outro caso diz respeito a Osmane Rami Halles, 15 anos, morto por tiros israelitas a 13 de julho a leste da cidade de Gaza. Num vídeo divulgado na rede social Facebook pode ver-se um adolescente, apresentado como sendo Osmane Halles, começar a escalar a barreira antes de cair do lado de Gaza quando se distingue o som de tiros.

O exército não precisa o que levou à abertura dos inquéritos, evocando uma "suspeita de que os tiros não estejam de acordo com os habituais procedimentos operacionais".

A instabilidade na faixa de Gaza aumentou com o início dos protestos da Grande Marcha do Retorno, visando denunciar o bloqueio imposto há mais de 10 anos ao enclave por Israel e exigir o direito de regresso dos palestinianos às terras de onde fugiram ou foram expulsos quando o Estado hebreu foi criado em 1948.