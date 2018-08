Ex-diretor da campanha de Trump condenado por fraude fiscal e fraude bancária

Paul Manafort, antigo diretor de campanha de Donald Trump, foi considerado culpado esta terça-feira de oito crimes de fraude fiscal e fraude bancária.

O júri não terá conseguido, no entanto, chegar a um consenso quanto às restantes dez acusações, tendo sido anulado o julgamento destas. Os procuradores federais podem voltar a apresentar o caso em tribunal.

O ex-responsável pela campanha que culminou com a eleição de Trump, em 2016, era acusado de esconder milhões de dólares ao fisco dos EUA, que terá obtido enquanto consultor político do governo ucraniano. Negou sempre todas as acusações. Esta terça-feira, foi considerado culpado de cinco crimes relativos à declarações de impostos falsas, um de não ter entregue uma declaração de IRS a que era obrigado e dois crimes de fraude bancária.

O julgamento de Paul Manafort foi o primeiro que resultou da investigação do procurador Robert Mueller à alegada interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas, a que Trump já se referiu como uma “caça às bruxas”. O antigo diretor de campanha será novamente ouvido em tribunal em setembro, em Washington.