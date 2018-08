Dois iranianos presos por alegados atos de espionagem em solo americano

Dois iranianos foram indiciados esta segunda-feira por alegadamente espiarem para Teerão nos EUA, incluindo através da recolha de informações sobre apoiantes da Organização dos Mujahidin do Povo Iraniano (Mujahideen-e Khalq, MeK). A MeK é um movimento de oposição ao regime, fundado em 1965 e apoiado, na altura, pelos Estados Unidos.

Em comunicado, o Departamento americano de Justiça anunciou que Ahmadreza Mohammadi-Doostdar, cidadão com dupla nacionalidade americana e iraniana, e Majid Ghorbani, cidadão iraniano residente na Califórnia, foram acusados de agir em nome do Irão ao realizarem atos de espionagem. Foram ambos presos a 9 de agosto.

A acusação alega que Doostdar viajou do Irão para os EUA em julho de 2017 para recolher informações sobre entidades consideradas inimigas do Governo de Teerão, nomeadamente interesses israelitas e judeus, bem como pessoas ligadas à MeK. Doostdar terá chegado a fotografar o esquema de segurança de uma dependência judaica ultraortodoxa em Chicago, a Rohr Chabad House.

Fotografavam manifestantes anti-Teerão e passavam informação ao regime

Já Ghorbani terá comparecido numa ação de protesto da MeK contra o atual governo iraniano, em setembro do ano passado em Nova Iorque, tirando fotografias dos manifestantes, que depois terá passado a Doostdar, recebendo em troca cerca de dois mil dólares (1730 euros).

Ainda de acordo com o Departamento de Justiça, as fotografias, muitas com anotações manuscritas sobre os participantes, foram encontradas na bagagem de Ghorbani num aeroporto norte-americano, quando ele regressava ao Irão em dezembro de 2017. Em maio deste ano, Ghorbani também participou em Washington numa convenção pela liberdade e direitos humanos no Irão, onde terá voltado a fotografar participantes. Mais tarde, terá falado com Doostdar sobre métodos clandestinos para passar as informações para as autoridades iranianas.

Teerão considera a MeK um grupo terrorista que procura derrubar o Governo iraniano. Inicialmente apoiado pelos EUA, o grupo foi listado como uma organização terrorista pelo Departamento de Estado norte-americano até 2012.